1 Ekim hangi burç ve burcu ne? 1 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

1 Ekim burcunun yükselenini hesaplamak için doğum saatini bilmeniz gerekir.

1 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

1 Ekimde doğan kişiler Terazi burcudur. Bu tarihte doğmuş olan kişiler Terazi burcunun hemen hemen bütün özelliklerini taşımaktadırlar.

1 Ekim Tarihte Bugün

- Milattan önce 331 tarihinde Makedonya kralı olan Büyük İskender Pers İmparatoru ile savaşa girdi ve Pers imparatorunu büyük bir yenilgiye uğratmıştır.

- Fransa 1795 yılında Belçika'yı ele geçirdi.

- Rus ordusu Ermenistan başkenti olan Erivan'a girdi. Müslüman nüfus egemenliği sona erdi.

- Dünya üzerinde ki ilk kartpostal Avusturya'da basılmış oldu.

- Elektrikli ampul fabrikası Edison tarafından açılmıştır.

- İngiltere Belucistan'ı ele geçirdi.

- Dünya'nın en iyi üniversitelerinden olan Stanford üniversitesi Kaliforniya'da kuruldu.

- 1905 yılında Galatasaray spor kulübü Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kuruldu.

- Dünya'nın en ünlü otomobil markalarından olan Ford "Model T" adlı modelini satışa sundu.

- Sovyetler Birliği beş yıllık kalkınma planını açıklamış oldu.

- 1940 yılında Einstein Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oldu.

1 Ekimde Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

- Alexander Severus (İmparator)

- Giacomo (İtalyan Mimar)

- El Greco (Yunan Ressam)

- Guido Grandi (İtalyan Matematikçi)

- I. Pavel (Rus Çarı)

- William Christie (İngiliz Asntronom)

- Liyakat Ali Han (Pakistan Başbakanı)

- Talat Tunçapl (Türk Bisikletçi)

- Necdet Seçkinoz (Türk Bürokrat)

- George Peppard (Amerikalı Aktör)

- Philippe Noiret (Fransız Sinema Oyuncusu)

- Seyfi Dursunoğlu (Türk sanatçı)

- Abdullah Turhan (Türk Yazar)

- Julie Andrews (İngiliz Müzik Sanatçısı)

- Tunç Başaran (Türk Yönetmen)

1 Ekim Yükseleni

1 Ekimde doğan kişiler yükselen burcunu hesaplamak için doğum saatini net bir şekilde bilmesi gerekir.

1 Ekimde Doğanların Özellikleri

Son derecede sakin bir kişiliğe sahiptirler. Aynı zamanda olaylara her zaman ılımlı ve anlayışlı bir şekilde yaklaşmaktadırlar. İnatçı bir kişilik olarak bilinen bu kişiler bu inatlarını hırsa da çevirmektedirler. İnsani duyguları aşırı derecede önem veren bu kişiler insan ilişkilerinde her zaman başarılı olmaktadırlar.

İnsanların dertlerini dinlemeyi severler ve onlara her zaman sırdaş olurlar. Bu durumda da insanlara iyi bir sırdaş olarak bilinmektedirler. İyi bir sırdaş olduklarından dolayı da arkadaşları her zaman sırlarını onlara söyler ve saklarlar.