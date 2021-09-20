1 Aralık hangi burç ve burcu ne? 1 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

1 Aralık günü doğmuş kişilerin burcu "Yay Burcu" olacaktır.

1 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

12 güneş burcundan biri olan yay burcu insanları 24 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında doğmuş olan kimselerdir. Böylelikle " Aralık tarihinde doğan kişiler de yay burcudur.

1 Aralık Yükseleni

Yükselen burç doğum saatine göre saptandığından herkesin yükselen burcu farklıdır.

1 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Bir ateş grubu burcu olan yay burcu insanı her şeyden önce hayatı hafife alan çok da her şeyi ciddiye almayan yapısı ile dikkate çeker. Yaşamın güzelliklerini görmeye ve yaşamaya çalışan yay burcu insanı bu noktada bencillik gösterebilir.

Yay burcu insanı farklı ve dikkat çekici giyinmeyi de sever. Bu nedenle girdiği toplulukta topladığı ilgiden fazlasıyla memnun kalır. Çünkü yay burcu insanı ilgi odağı olmayı sever. Kavrama yeteneği gelişmiş yay burcu insanı felsefe konularında başarılı olur. Yay burcunun olumsuz özellikleri ise aşırı kıskançlıkları ve çekememe duygularıdır. Çabuk sıkılan yay burcu insanı birden çok alan ile de rahatlıkla ilgilenebilir.

1 Aralık Özel Bir Gün müdür? 1 Aralık Ne Günü?

1 Aralık "Dünya AIDS Günü" ve "Dünya Barış Tutsakları Günü" dür.

1 Aralık Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Futbolcular

Tarihte 1 Aralık günü meydana gelmiş ve yaşanmış önemli bazı olaylar şöyledir:

1 Aralık 1640 tarihinde Portekiz, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmiştir.

1 Aralık 1918'de Yugoslavya Krallığı ilan edilmiştir.

1 Aralık 1928 tarihinde II. İktisat Şurası toplanmıştır.

1 Aralık 1935 tarihinde Türk kadınının siyasal haklarını kazandığı gündür.

1 Aralık 2007 tarihinde TBMM, Türk Ordusu'na Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon izni vermiştir.

1 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Akif Hamzaçebi, Türk maliyeci, ekonomist, politikacı doğumu 1 Aralık 1953

Türk ilahi sanatçısı, yazar ve besteci Abdurrahman Önül 1 Aralık 1973'de doğmuştur.

Ceylan Ertem 1 Aralık 1980 tarihinde doğmuş Türk şarkıcıdır.

1 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Fransız sanatçı Marie Tussad 1 Aralık 1761'de doğmuştur.

Amerikalı oyuncu Bette Midler 1 Aralık 1945 tarihinde doğmuştur.

Sarah Silvermann 1 Aealık 1970 tarihinde doğmuş olan Amerikalı yazar, şarkıcı ve oyuncudur.

1 Aralık 2001 tarihinde Prenses Aiko Japon prensesi dünyaya gelmiştir.

1 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

1 Aralıkta doğan anime karakteri "Sukuna Gojo"dur.