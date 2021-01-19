08.08 Ne Demek? 08.08 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Ayna saatine 08:08 karşılık gelen koruyucu meleğe Nith-Haiah denir. 08:00 ile 08:20 arasında çalışır. Basiret ve sezgiyi teşvik eder.

08.08 Ne Demek?

Kişisel, maddi veya manevi gelişiminiz için vermeniz gereken önemli bir karar veya seçiminiz olduğunu söyler. İnanç ve doğrulukla hareket ederseniz, tıkanmış bir durumdan çıkacak ve özgürlüğe doğru ilerleyeceksiniz.

Ayna saati 08:08 boyunca, Nith-Haiah sizi eylemlerinizin farkına varmaya davet ediyor, sorumluluklarınızı ciddiye almanız şartıyla hedeflerinize ulaşabileceğinizi söylüyor. Size zarar verebilecek zor veya sapkın davranışlara dikkat edin. Eylemlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz, farz edin. Yaşam misyonunuz doğrultusunda özgürce hareket etmek için ne yapılması gerektiğini düzenlemelisiniz.

Doğru yönü bulmak veya almak için bu göksel rehberliği alırsınız. Meleğiniz yanınızda duruyor, sezginizi ve duyarlılığınızı geliştirmenize yardımcı olacak. Algılarınız, eylemleriniz ve duygularınız hakkında derin bir bilgiye erişmenizi sağlayarak, kendinize bakmanızı ister.

8 rakamı adalet, güç, okültizm, para, iş, erotizm, cesaret, hırs, cüretkar, umursamazlık, dürüstlük, ordular dengesini sembolize ediyor. Çelişkili yönleriyle, sembolik ölüm, ıstırap, yıkım, tahakküm, saldırganlık, kıskançlık ve bumerang etkisine hitap eder. 8, maddi veya manevi kazanımı teşvik eder.

08.08 Saat Anlamı Nedir?

Ayna saati 08:08, sizi eylemlerinizde ve tutumlarınızda dikkatli olmaya davet ediyor. Başkalarına ve kendinize saygılı davranın. Bu sayı size denge yoluyla başarıdan bahsediyor.

Cesaretiniz ve sorumluluk duygunuz, çok sayıda karmaşık durumla yüzleşmenize izin verir.

Mesaj size başarının tercih edildiğini ve çoğu zaman göz kamaştırıcı olduğunu söyler.

Ancak, herhangi bir başarının bir bedeli vardır, kuralları belirleyebilirsiniz. Seçimlerinizde ve karar verirken nasıl adil olunacağını bilin. Ego seni kör etmemeli. Alçakgönüllülük yolunu takip edin ve bu şekilde aksaklıklardan kaçınacaksınız.

Bu sayının etkisi altında, derin düşünme ve ruh arayışını gösterirken cesurca savaşın. İçsel bilgeliğinizi dinleyin. Hırs harika, hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu anlayın.

Hoşgörüsüzlük, saygısızlık, sabırsızlık ve saldırganlık, kendinizden ödün vermemek için kontrol etmeniz gereken samimi duygulardır. Kendinizi değerlendirin, doğru dengeyi bulun ve sonuç olumlu olacaktır. Bazı tutumlarınızı hesaba katmazsanız, 08:08 saati evriminizde bir fren olduğunu gösterebilir. Sabırsızlık, otorite, sertlik ve kızgınlığa dikkat edin. Yüksek kapasiteniz var. Ama onları tamamen sömürmek için, kalbin yollarını açmak için ego gözden kaybolmalıdır.

08.08 Ne Anlama Gelir?

8 numaralı gizem aynası saat 08:08'e karşılık gelir. Sembolik olarak, adaletin kılıcı, adalet meleği Zodyak Başak Astrea ile ilişkilendirilir, başı demir bir taçla süslenmiş, bu da hukukun sertliğini ima eder. Sağ elinde, dengeyi sağlamak için ölüm kılıcını tutuyor. Sol elinde, yapılan hataları ölçmek için ölçekler.

Zodyata adalet temsilcisi, doğrudan gözlerinizin içine bakar ve eylemlerinizle yüzleşir. İyi ile kötü arasındaki dengeyi, gece ve gündüz, gerçeğin zaferini temsil eder. Bir yargı ile karşı karşıyasınız veya bir dönüm noktasındasınız. Yapmanız gereken bir seçim veya üstlenmeniz gereken bir sorumluluk var. Kanunlara ve başkalarının kanunlarına saygı göstererek hareket edin ve size ait olan yolda tüm huzur içinde ilerleyeceksiniz.

Ayna saati 08:08 boyunca, Justice sizi her zaman doğru denge kavramını koruyarak potansiyelinizin farkına varmaya davet ediyor. Silahlar size verildi, şimdi başarınız eylemlerinize bağlı olacak. Kart sizi hatalarınızdan ders almaya ve hatalarınızı kabul etmeye davet ediyor. Hayattaki hedeflerinize ulaşmak için gücü, ustalığı, doğruluğu ve doğruluğu sürdürmeniz gerektiğini söyler.