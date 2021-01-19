05.05 Ne Demek? 05.05 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Akrep ve yelkovan saat 05:05'i gösterdiğinde özlem doruklara ulaşmış demektir. Uyku tutmamış ya da uyandığınız vakit saate baktığınızda 05:05'i görmek hasretinizi simgelemektedir.

05:05 Saat Anlamı Nedir?

Saatler 05:05'i gösterdiğinde tesadüfüne az rastlanan bu saat size bir şey anlatmak istiyor demektir. Peki, ne anlatmak istiyor? Onun sizi büyük bir hasret ve özlemle anıyor olması yeterli mi? Sabahın bu erken saatlerinde belki çoktan uyandı ve kara kara düşünüyor ya da uyku halinde ve rüyasında sizi görüyor. Fakat değişmeyen bir gerçek var ki, sizi çok özlüyor.

Hasretinizden yanıp tutuşuyor ve bir an önce havanın aydınlanmasını, saatin geçmesini istiyor size iki kelam yazabilmek için. Halinizi hatırınızı sormak ya da sizin de onu özleyip, özlemediğinizi bilmek istiyor. Aman ha! Sakın onun kalbini kırmayın. Sizde ona beslediğiniz özlemi dile getirin.

Saat 05:05 Özlem Doruklara Ulaşmış

İlişkiniz bitti ve yollarınız belki kısa belki de uzun zaman önce ayrıldı. Fakat kalbinizde, aklınızda hala onda kaldı. Onu özlüyor, hasretinden yemeden içmeden kesiliyorsunuz. 05:05 saati bu duygularınızın karşılıklı olduğunu söylüyor. O da tıpkı sizin gibi hasretinizden yanıp tutuşuyor. Sizi o kadar özlemiş ki bunu nasıl dile getireceğini bile bilmiyor. Bu sevda ve bu özlem onu iyice içine kapanık bir hale getirmiş. Herkeste sizi arıyor, sizin kokunuzu duymak istiyor. Eğer ondan bir haber alırsanız bunu bir gurur meselesine dönüştürmeyin. Sonuçta sizde onu çok özlediniz ve gözleriniz saatte 05:05’i arıyor, onun da sizi özlediğini öğrenmek için.

Bu özlemle ve bu hasretle kendinizi yiyip bitirmeyin. Her şeyi bir kenara bırakıp aşkınızın ve sevdanızın peşinden gidin. Belki de onu ne kadar özlediğinizi sizin söylemeniz gerekiyor. O da sizden bekliyor. Ayrılan sizdiniz belki de ve onun sizi özlediğini söylemeye dili varmıyor olabilir. Bu yüzden aşkı naza çekmekten vazgeçin. Onu özlediniz ve o sizi unutmaya, üzerinize bir sünger çekmeden önce bunu söylemenizin vakti geldi de geçiyor bile.

Saat 05:05, Hasret Bitiyor!

Saatler 05:05 ve uyku tutmuyor, sabahın bu erken saatlerinde sevgilinize ya da eşinize duyduğunuz hasret kat be kat artıyor. Fakat bu saat artık hasretin bittiğini vurguluyor. Belki de sevdiğiniz çok uzaklarda ya da yakınınızda olsa bile size çok uzak. Fakat her ne olursa olsun, nerede olursa olsun sizi özlediği çok açık ve bu hasreti bitirmek için bir yola çıkıyor ya da bir adım atmaya karar vermiş. Öyle ki sabırsızlanıyor sizi görebilmek, yeniden ellerinizin birbirine kavuşabilmesi için…

Aşk ve birliktelik çok güzel duygular ve arada bir sevdiğiniz özlemek de tıpkı bu duygular kadar yerli yerindedir. Özlem uzun sürmediği müddetçe iki insanı bir arada tutan en önemli hislerden biridir. Arada bir özlemek gerek diye boşa dememiş tüm bu yazarlar. Özlendikçe insanın değeri artar, sevgisi artar ve sizin sevginizde bir kez daha katlanmış bu özlemle. Kavuşma vakti gelmiş…

Çift Saatlerin Anlamı

05:05 saatinin dışında diğer çift saatlerin anlamlarına ve vermek istediği mesajlara sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz.

00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23