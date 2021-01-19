04.04 Ne Demek? 04.04 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Kıskançlık dediğimiz şey yeşil gözlü bir canavar gibidir dozunda olmadığı zaman. Kıskançlığı da yerinde ve zamanında yapmak gerekir sevdiğini ürkütmemek için.

04:04 Saat Anlamı Nedir?

Saatler 04:04’ü gösterdiğinde tesadüfen saate bakmışsanız, o kişi sizi aşırı derecede kıskanıyor demektir. Duruşunuzu, tavrınızı, giydiklerinizi, konuşmanızı aklınıza gelebilecek sizinle ilgili her şeyi kıskanıyor. Her zaman ön planda olmanız, diğerler hemcinslerinin dikkatini çekmeniz onu bazen deli ediyor. Size karşı bir tavır sergilemesine de sebep oluyor bu durum. Fakat yine de belli etmemeye çalışıyor.

Hem kendi cinslerinizin hem de diğer cinsin dikkatini fazlasıyla çektiğiniz şu dönemlerde, onun sizi kıskanmaması elinde değil. Bu durumu o kadar içerlemiş ki kendisini yanınıza yakıştıramayacak bir boyuta gelmiş durum. Bu iyi mi yoksa kötü mü siz karar verin ama fazla kıskançlık pekiyi bir şey değildir. İlişkilerin ömrünü kısaltır derler…

Saat 04:04 Açılmak İstiyor!

O sizi düşünmekten fakat aynı zamanda sizi kendi hemcinslerinden kıskanmaktan kendini alamıyor. Size karşı hem büyük bir hayranlık besliyor hem de yanaşmak istemiyor. Siz oldukça dikkat çeken birisiniz ve sizinle ilişki kurmaya başladığında ikinci planda kalmaktan korkuyor. Yanınızda sönükleşmekten, dikkat çekememekten, kendisi gibi olamayacağından korkuyor. Bu yüzden de bir türlü size açılamıyor.

Onun yanında biraz daha sakin ve sessiz kalırsanız, belki de biraz olsun onu dinlemeye çalışırsanız, onun fikirlerini önemserseniz bir şeyleri anlayacaktır. En basitinden ona “Sen ne yapmak istiyorsun” diye sorabilir ya da birkaç sefer onun istediği bir şeyleri yaparak arka planda kalabilirsiniz. Böylece hem cesareti artacak hem de size daha kolay bir şekilde açılabilecektir.

Saat 04:04 Kıskançlık Gözü Kör Eder

Çiftler arasında 04:04 saatinin anlamı diğer anlamlardan biraz daha farklıdır. 04:04 ilişkisi olanlara bir işaret niteliğindedir. Bu kıskançlıktan vazgeç demeye çalışır. Belki o belki de siz fakat ilişkinizi ayakta tutmak istiyorsanız bu kıskançlığı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu kıskançlık yerinde ve zamanında yapılan bir kıskançlık olmaktan çıkmış. Artık gereksiz, boş yere aranızda kavga meselesi haline gelen, neredeyse ayrılığa kadar ulaşan bir kıskançlık haline gelmiş.

Unutmayın ki, bir ilişkiyi bitiren en büyük sorunların başında kıskançlık gelir. Kıskançlık özellikle ilişkide olduğunuz kişinin sizi aldatmaya niyeti olmadığı halde yapıldığında, onu sizden soğutur ve uzaklaştırır. Kişi sürekli kıskanılarak bir hayat yaşamak ve sürekli yapmadığı bir şey için suçlanmak istemez. Bir kimseyi de yapmayacağı bir şey için suçlamak bir nevi ona haksızlık etmek demektir.

Yapmadığı bir şeyle suçlanan kişi en sonunda “Yapayım da bari bu suçlamaya değsin” bile diyebilir kendi içinden. Bunu demese hatta yapmasa bile kendisini sürekli suçlayan biriyle birlikteliği devam ettiremez. Her şeyden önce onun bir gururu, bir karakteri ve bir kimliği var. Kendini aşağılanmış gibi hissetmesi gayet doğal. İlişkilerin yürümesi için kıskançlıktan vazgeçmek gerek. Çünkü kıskanan kişi aslında sevdiğine ya da başkalarına değil, kendisine güvenmiyordur. Biri, ondan daha iyi olacak ve sevdiğini elinden alıp gidecek diye korkuyordur. Korku hem insanı yer hem de ilişkiyi yer bitirir.

Çift Saatlerin Anlamı

Her çift saatin bir anlamı ve vermek istediği bir işaret vardır. Tüm çift saatlerin ayrıntılı anlamlarını sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz.

00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23