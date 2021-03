03.30 Ne Demek? 03.30 Ters Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

İnsanların her dönem fala ilgileri olmuştur. Bu fal merakı son zamanlarda kendini saat falı denilen bir versiyonda göstermektedir. Saatin bazı durumlarına yüklenen anlamları içeren saat falı çok büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.



03.30 Ne Demek?



Bazı insanlar için saat sadece zaman ölçen bir aygıttan öte anlam ifade etmektedir. Günün çeşitli zaman dilimini gösteren saatin akrep ve yelkovanının bazı pozisyonlarına göre saat anlamları vardır. Bu inanışa göre aşk ve sevginin akışı da tıpkı zamanın akışı gibi sürprizlerle ve yeni heyecanlarla dolu.

Saat falını yorumlarken esas konu aşk ve sevilen kişi, hoşlanılan kişi ya da beklenilen büyük aşktır esasında.



Saat falında 24 saatlik zaman dilimi içerisinde bulunun 24 adet çift saat ve 13 adet ters saatin anlamlandırılması vardır. Her yıl bu saat anlamları da değişmektedir. 2021 yılının 03.30 saat anlamına bakılacak olursa görülen anlam pek pozitif değildir. Çünkü 03.30 saat anlamına göre hoşlandığınız ya da beğendiğiniz kişi size karşı aynı duyguları beslememektedir.



İlk bakışta olumsuz ve üzücü bir anlam varmış gibi düşünülebilir. Oysa bunu şöyle yorumlamak doğru ve faydalı olacaktır. Eğer siz belirsiz bir biçimde bazı duygular beslediğiniz bu kişiyi bekleyecek olsaydınız sadece zamanı boşa akıtmış olacaktınız. Karşıdaki kişinin hiçbir şekilde sizinle aynı düşüncede olmaması, size karşı hiçbir şey hissetmediğini bilmeden aylarınız yıllarınız geçebilecekti.



Şimdi ise durumu görüyor, okuyor ve ona göre kendi duygularınızla baş etmeyi seçebiliyorsunuz. Bir kırgınlık, hayal kırıklığı neticesinde kendinizi toparlayabilme fırsatını elde etmiş oluyorsunuz. Belirsizce karşılıksız bir bekleyiş içinde olmaktansa nokta koyup hayatınıza devam edebileceksiniz. belki de bu şekilde boş kalbinize yepyeni bir insanı misafir edeceksiniz.



03.30 Saat Anlamı Nedir ve Ne Anlama Gelir?



03.30 saat anlamına bakıldığında görülen şey ise şudur: Karşındaki kişi belki sen bir şey hissetmesen bile sana aşık olmaya başlıyor. Bu kişi sana karşı asla boş değil. Aşkın ilk kıvılcımları saçılmış duygular gizlenemez bir noktaya ulaşmış. Belki henüz tutkulu bir aşk söz konusu değildir. Fakat zaten her ilişkinin geçmesi ve kat etmesi gereken merhaleler yok mudur? Önemli olan ilişkinin taraflarının aynı frekanslarda bu ahengi yakalaması değil midir? Ama şunu asla unutma ki; insanların duygu ve düşünceleri önemlidir. Karşındaki kişiyi, onun duygu ve düşüncelerini incitmemelisin. Sana karşı saf ve duygular besleyen bir kişiyi önce tanımaya çalışmalısın.



Sonra duygularını önemseyip değer vermelisin. Eğer sen de benzer şeyler hissediyor ve kıymet veriyorsan bu kişi ile ilişkinin etap etap gelişmesine izin vermelisin. Çünkü her şey gibi her türlü ilişki de ilgi ister, özen ister saygı ve samimiyet ister. Fakat daha en başında hiçbir şey duymuyorsa o vakitte karşındaki insanı boşu boşuna üzmemelisin. Onun gururu, duyguları ve hayalleri ile oynamamalısın.



Saat 03.30'e kadın denk gelmişse denilebilir ki; kafandaki ve karşındaki erkeği kendine aşık etmeyi başarmışsın. Karşındaki erkek duygusal anlamda bu noktaya gelmişse lütfen hassas ve nazik ol. Daha da önemlisi dürüst ol, duyguları ile oynama ve hiçbir insanın duygularını hafife alma.

Eğer 03.30 saatine bir erkek denk gelmişse de uyarı olarak şunu söylemek gerekir. Karşındaki bir kadın ve saf duygularla sana aşık olmuş. Lütfen karşıdaki seni seven kadını incitme ve onu üzme. Duygular asla incitilmemelidir.