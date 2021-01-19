03:03 Ne Demek? 03:03 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Gün içinde 24 kez çift saatlere denk gelme şansı yakalıyoruz. Böylesi bir zamana rastlamak pek çok kişi için şans olarak nitelendirilmektedir.

03.03 Saat Anlamı Nedir?

03:03 saatine denk gelmek ayrı bir şanstır. Çünkü bu saatler gece yarısını göstermektedir ve denk gelebilmek oldukça zordur. Tabi geceleri uyumayan birisi değilseniz. Özellikle uykudan uyanıp bu saate denk geldiyseniz o halde yeni bir aşka kucak açacaksınız demektir. Hayatınıza eşsiz ve benzersiz birinin gireceği haberini saat 03:03 size vermektedir.

Genel anlamına baktığımızda ise 03:03 şans demektir. Siz oldukça şanslı bir kimsesiniz. Sadece aşka yormak gerekmez bu zamanı. Bir dileğiniz varsa ya da bir isteğiniz 03:03 bu dileğinizin ya da isteğinizin gerçekleşeceğini size haber verir. Bir inanışa göre saat 03:03’ü gösterdiğinde bu zamanı gören kimsenin bir sıkıntıdan kurtulacağına da inanılır. Eğer canınızı sıkan bir olay, haksızlığa uğradığınız bir an ya da içinizi bunaltan bir eski sevgili varsa tüm bunlardan kurtulacaksınız.

03.03 Saat Aşk Kapıyı Çalıyor mu?

03:03 saatini aşka yormak gerekirse, aşkın kapınızı çaldığını söyleyebiliriz. Tabi ki gece yarısında saat 03:03’ü gösterdiğinde çalmayacak ama zaman yakındır. Eğer bir erkek iseniz ve hoşlandığınız kadının da sizden hoşlanmasını istiyorsanız, ona karşı daha nazik ve anlayışlı olmanız gerekmektedir. Aşkınızı saklamamalı ve kaçan kovalanır gibi oyunlar oynamamalısınız. 03:03 saatin anlamı, hoşlandığınız kadının sizi denediğine, ondan hemen vazgeçecek misiniz testidir. Eğer bu testten kalmak istemiyorsanız hislerinizi nazik bir dille hoşlandığınız kişiye itiraf etmeli ve bu sözlerinizin ardında durmalısınız.

Saat 03:03’ü gören bir kadınsanız sizi aşka davet ediyoruz. Hoşlandığınız o erkeğin aklı, mantığı ve kalbi de size düştü ama hala kendisiyle savaşmanın derdinde. Size yakınlaşıyor fakat yakınlaşmaktan da korkuyor. Çünkü daha önce büyük kalp kırıklıkları yaşamış ve şimdilerde yeniden aşık olmaktan, yeniden sevmekten korkuyor. Fakat kalbi sizinle… Onun yüreğine kendi adınızı kazımayı başardığınızı söyleyebiliriz. Kısa zamanda kendisinden haber almanız ve bir yerde kahve içmeniz muhtemeldir.

03.03 Saat Yeni Bir Aşk

Saat 03:03’ü gösterdiğinde eğer yalnız bir erkek iseniz, yakın zamanda yeni bir aşka yelken açacaksınız demektir. Bu yalnızlıktan çok sıkıldığınızın farkındayız. Hatta öyle ki artık canınıza tak etti. Eski alışkanlıklarınızı ve tecrübelerinizi bir kenara bırakmanın vakti de geldi geçiyor bile. Eskiden canınız çok yanmış olabilir, şimdilerde aşktan korkuyorsunuz fakat bu sefer karşınıza çıkacak kadın bir başka güzel huylara sahip. Sakın onu başkaları ile karıştırmayın. Daha önce tekrar ettiğiniz davranışları ve taktikleri bu kadın üzerinde denemeyin.

Saat 03:03’ü gösterdiğinde eğer yalnız bir kadınsanız yeni bir aşk kapınızda diyebiliriz. İlkin bu erkeğe biraz temkinli yaklaşacaksınız ve kriterleriniz arasında olup olmadığını değerlendireceksiniz. Fakat gönül rahatlığıyla bu erkeğin sizi çok mutlu edeceğini söyleyebiliriz. Şayet bu kişinin değerini bilmeli ve başka arayışlara girmemelisiniz. Mutlu ve huzurlu bir beraberlik istiyorsanız kaçan kovalanır oynamayın ve kıskançlıktan uzak durun. Karşınıza çıkacak bu kimse gereksiz kıskançlıklardan pek hoşlanmıyor diyebiliriz.

Çift Saatlerin Anlamı

Her çift saatin bir anlamı vardır. Tüm çift saatlerin ayrıntılı anlamlarını ve vereceği işaretleri sizler için araştırdık ve her birini bir araya getirdik. Saatlerin anlamları acaba gerçek mi? diye düşünmeden önce çift saatlerin anlamlarına bir göz atın deriz.