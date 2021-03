02.20 Ne Demek? 02.20 Ters Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

02.20 saat anlamı saat falına göre bu saat denk gelen kişinin merakla takip ettiği bir anlam bütünüdür. 02.20 saat anlamı her yıl değişkenlik gösterdiğinden 2021 yılı güncel anlamına bakmak gerekir.



02.20 Ne Demek?



Birçok kişi için bazı özel anlar bazı özel durumlar vardır. Çıkarım yapmak yorum getirmek ve anlam yüklemek bir yönüyle de aslında çok insani bir davranıştır. Tv izlerken kanal değiştirip en sevdiğiniz şarkıya denk gelmek nasıl bir anlık mutluluk hissi verirse işte saat anlamlarına da böyle bir nitelik yüklemek gerekir.



Saat falı saatin akrep ve yelkovanının bazı özel pozisyonlarına anlam yüklemektir. Saat anlamları her yıl değişir. Günlük zaman dilimi 24 saattir. Bu 24 saatlik zaman diliminde bazı özel saatler vardır. İşte bazı insanlar bu saatlere anlam yüklerler. Aşk ve sevgi ile ilgili duygularına saat anlamlarından hareketle yorum getirmeye çalışırlar. Gerçekten de insanın akıp giden hayatında zamanın özel bir yeri vardır. Mutlu anlar hiç bitmesin istenir, acı ve endişeli zamanlar da bir türlü geçmek bilmez. Aşksız ve sevgisiz bir hayat ise asla düşünülemez. Bir çiçeğe de sevgi duyabiliriz. Bir kediye bile sevgi dolu kalple bağlanılır. Kısacası aşk ve sevgi gibi duygulara her insanın hayatında yer vardır. Bazı kimseler aşk ve sevgi kavramını saatlerin anlamı ile yorum getirmeye çalışıyorlar.



Günlük 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 24 defa çift saat, 13 kez de ters saatler bulunur. İşte bu özel saatlere tesadüf edildiğinde aşk ve sevgi çıkarımları yapılır. Çift saatlerin daha olumlu ters saatlerin daha az olumlu anlamları olduğu görülür.



02.20 Saat Anlamı Nedir? Ne Anlama Gelir?



Saat falında 02.20 saat falının anlamı kısaca düşündüğün veya ilgi duyduğun o kişi senden hoşlanıyor şeklindedir. Kişinin aklında ilgi duyduğu ve hoşlandığı bir kimse varsa bu anlam onun için bir nevi rehber olacaktır. Artık aklındaki kişinin de kendisine karşı boş olmadığını ve kendisinden hoşlandığını düşündüğü için adımlarını buna göre atacaktır. Bir özgüven ve mutlulukla bundan sonra hamlelerini gerçekleştirecektir.



Elbette karşıdaki kişi de bu olumlu, pozitif ve ilgili hareketler karşısında harekete geçecek, heyecanlanacak ve mutlu olacaktır. İki tarafın pozitif etkileşimleri de bu yeni filizlenen ilişkiyi mutlaka olumlu yöne evirecektir. Unutulmamalıdır ki; her güzel şey emek ve çaba verildikten sonra gerçekleşir. İlişkiler de böyledir. Özen göstermek, karşındakini önemsediğini hissettirmek bu anlamada çok önemlidir.



Ortak ilgi alanlarını ortaya çıkarmak, birlikte vakit geçirmek, zamanla birbirini tanımak mutlaka zaman ister. Fakat her iki tarafın benzer niyetle bu süreç yer alması o ilişkinin sağlıklı bir noktada ilerlemesini sağlayacaktır. İşte 02.20 saatine denk gelen kişi henüz açılmamış olduğu ve ilgi duyduğu kişinin de kendisine karşı boş olmadığını bilirse bu inanılmaz bir motivasyon olacaktır. Bundan sonrası atılacak adımlara ve yapılacak güzel jestlere kalmıştır.



Eğer 02.20 saate denk gelen kişinin başlangıç aşamasında bir ilişkisi varsa bu saatten sonra daha kendinden emin, daha güvenli ve ilişkinin geleceği hakkında umut dolu olacağı şüphesizdir. Çünkü karşısındaki kişinin de duygularından emin olmaya yakın bir duygu içerisindedir. Her ilişkinin bir süreç gerektirdiğini, olumlu duygu ve düşüncelerin de geliştirilmesi gerektiğini bilir.