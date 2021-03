01.10 Ne Demek? 01.10 Ters Saat Anlamı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Saat falının bir özelliği de saat anlamlarının her yıl yeniden güncellenmesidir. Saat falına göre "ters saat" olarak tarif edilen saatlerden birisi de 01.10dur. İşte saat falına göre 2021 yılı 01.10 saat anlamı.



01.10 Ne Demek?



Saatimize gün içerisinde defalarca bakarız. Ama saat falı diye bir olgunun mevcut olduğunu belki de çoğu kimse bilmez. Pek çok insanın inanışına göre saate baktığımızda denk geldiğimiz bazı saatler sadece birer zaman diliminden daha öte anlam içerir.



Saat falının sistemine göre tesadüfen denk gelinen bazı saatlerin özel anlamları bulunur. Yani akrep ve yelkovanın pozisyonuna göre saatlere anlam yüklenmiştir. Saat falı daha çok kişinin aşk ve sevgi ile ilgili duygularını konu almaktadır.



01.10' de bir çift saattir. İşte günde 24 adet bulunan bu çift saatlere denk gelmenin özel anlamlar taşıdığına inanılmaktadır. Eğer kişi bu çift saatlerden birine rastlamışsa şanslı kabul edilir. Çoğu kimse bu vakitlere sadece zaman dilimi olmaktan farklı anlamlar yüklemektedir.



İşte günlük 24 saatlik zaman diliminde bulunan bu ters saatlere denk gelindiğinde her birinin umut veren, farklı anlamlar içerdiği kabul edilmektedir. Sevdiğinden işaret bekleyen, ilgi duyduğu kişinin kendisine de ilgisinin olup olmadığını anlamayan çalışan kişilerin merakla takip ettiği bir konudur. Bu ters saat çiftlerinden olan 01.10 saat anlamı ise özellikle dikkat çekmektedir. Çünkü yeni günün ilk saatinde bu saate denk gelmek her zaman mümkün olamayacak kadar büyük tesadüftür. Aslında saat falı elbette bir nevi batıl inanç ama işin bu yönünü bilerek takip etmek de mümkün. Saat falı bir şekilde kişilerin kendilerini motive edip meraklarını ve heyecanlarını yaşadıkları alan gibi de düşünülebilir.



01.10 Saat Anlamı Nedir ve Ne Anlama Gelir?



Saatlerin anlamı her sene farklılık gösterir. Gün içerisinde yani 24 saatlik zaman dilinde 13 defa da ters saatlere denk gelinebilir. İnsanların hayatında aşkın ve sevginin elbette çok önemli bir yeri vardır. Sevgisiz bir hayat asla düşünülemez. İnsanlar karşı cinse duydukları sevgi ve aşkın yanında sevgi dolu bir kalple bir kişiye, doğaya ve hayvanlara karşı da güzel duygular beslerler.



Sevgisini, sevdiğini zamana bırakan ve hoşlandığı insanın kendisi hakkında düşüncelerini merak edenler saat falını ve saatin anlamlarını ilgiyle takip ederler. 2021 yılı için 01.10 saat anlamı ne yazık ki pek pozitif değildir. 01.10 saat anlamı kısaca sevginiz karşılıklı değil. Hoşlandığınız kişi size karşı bir şey hissetmiyor. Hatta aklınızdaki bu kişinin size karşı hiçbir duygusu bulunmamaktadır. Bu anlam sizi üzebilir belki fakat olaya olumlu yönden bakmanızda yarar var. Şöyle düşünün bu kişi size karşı oynayabilir sizi seviyor gibi yaparak duygularınızla da oynayabilirdi.



Elbette bunları yaşamak size daha çok acı verecektir. 01.10 saatine denk gelen kişinin hayatında birisi varsa çok dikkatli olması gerekir. Hoşlandığı bu kişinin kendisinin duyguları ile oynayıp oynamadığını anlamaya çalışması gerekir. Olmayan hislerini varmış gibi yansıtarak rol yapıyor olabilir. Bunu fark edip üzülmekten ya da beklenmedik bir anda bu durumla yüzleşmektense gerekli tedbiri alarak bir karar vermek bu tatsız durumu sonlandırmak mutlaka daha doğru davranış olacaktır. Eğer 01.10 saatine denk gelen kişinin hoşlandığı kişinin bu durumda haberi bile yoksa boşuna umutlanmasın.



İlgi duyduğu kişinin hiçbir şekilde kendisine karşı bir ilgisi, merakı bulunmamaktadır. Bu durumda yapılması gereken şey boş hayallerin peşinde koşmak değildir. Gerçeklerle yüzleşip bu boş hayallerden vazgeçmek, kalbinde yeni ve güzel duygulara yer açmak olmalıdır.