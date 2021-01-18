00.00 Ne Demek? 00.00 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Bir gün içerisinde toplam 24 kez çift saatlere denk gelme şansına sahibiz. Böylesi bir zamana rast gelmek pek çok kişi için şans olarak nitelendirilmektedir.

00:00 Saat Anlamı Nedir?

Kimi saatler zaman diliminden daha fazla anlam taşımaktadır. Saate bakıldığında tesadüfen karşılaşılan saatlerden biri olan 00:00 ise hoşlandığınız, aşık olduğunuz, sevgiliniz veya eşinizin o an sizi düşündüğüne ya da rüyasında sizi gördüğüne yorumlanır. Ayrıca bu saati gören kişinin ilişkisinde herhangi bir problem baş göstermişse ve taraflar neredeyse bir ayrılığın pençesine düşmüşse yeniden barışmak anlamına da gelmektedir.

00:00 saati hala düşündüğünüz fakat ayrıldığınız, hatta küs olduğunuz bir eski sevgili ile yeniden bir araya gelmeye de işaret eder. O da tıpkı sizin gibi, sizi düşünüyor ve yeniden barışmanın yollarını arıyor demektir. Eğer küsen ve kızan taraf sizseniz ona bir mesaj atıp halini hatırını sorabilirsiniz. Emin olun karşılığını alacak ve yeniden konuşmaya başlayacaksınız. Sonuçta o da sizinle konuşmanın ve yeniden görüşmek için zaman kolluyor.

Saat 00:00, Eski Aşklar Depreşiyor mu?

Saat 00:00 ve siz onu düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Onunla geçirdiğiniz güzel zamanlar bir film şeridi gibi geçiyor gözlerinizin önünden. Sonuçta ölmüş ve yeniden dirilmeyeceğini düşündüğünüz bir aşkı geride bırakmışsınız, mı acaba? Bence o kadar emin olmayın. Şu an siz onu düşünüyorsunuz ve kalp kalbe karşıdır derler. O da tıpkı sizin onu düşündüğünüz gibi sizi düşünmekten, güzel anıların içerisinde kaybolmaktan kendini alamıyor. Acaba bu aşka bir şans daha vermek yerinde bir karar olur mu?

Karar sizin! Fakat hala onu düşünüyorsanız, henüz hisleriniz bitmiş demek değildir. Yapılan hatalar yapıldı ve her şey geride kaldı. İkinizde bu aşkın cam kırıklarına basarak dersinizi aldınız ve birbirinizi şimdi çok daha iyi tanıyorsunuz. İlk sevgili olduğunuz zamanlardaki tecrübesizlikler bir kenarda kaldı ve kalmaya da devam etsin. Birbirinizin huyunu suyunu biliyorsunuz ve yeniden başladığınızda çok daha güçlü bir bağla birbirinize bağlanmanız mümkün.

Saat 00:00, Mutluluğun Anahtarı

Tüm kıskançlıkları, sorunları, hataları bir kenara bırakmanın vakti geldi. Onu seviyorsunuz ve o da en az sizin onu sevdiğiniz kadar sizi seviyor. Artık çekişmenin ve ufacık problemleri bir dağ haline getirmenin manası yok. Güzel bir ilişkiniz var ve bunun değerini, kıymetini bilmeli ve el ele yola devam etmelisiniz. Birbirinizin özel hayatına dahil olmaya çalışmak ve karışmak yerine artık olağan çiftler gibi birlikte ama yapışmadan, zaman tanıyarak dengeli bir ilişki içerisinde olma vaktidir.

Cicim ayları artık bitti! Artık olgun ve birbirinin özeline saygı göstermelisiniz. Birbirinizi sıkmamalı ve gereksiz kıskançlıklardan uzak durmalısınız. Siz birliktesiniz ve çevrenizdeki herkes bunun farkında. Siz birbirinize saygı gösterdiğinizde çevrenizdeki insanlarda bu ilişkiye saygı göstermeye başlayacak. Tüm zamanınızı birlikte geçirmek yerine biraz birbirinizi özlemeli ve hem ailenize hem de arkadaşlarınızla da dengeli zamanlar ayırarak görüşmeye devam etmelisiniz. İlişkinizin rayına oturması ve bu raydan çıkmaması için kendinizle vakit geçirmeniz önemli bir noktadır. Birbirinizi sıkmaktan ve bunaltmaktan vazgeçtiğinizde tüm parçaların ne denli doğru bir yere oturduğuna şahit olacaksınız.

Çift Saatlerin Anlamı

Her çift saatin bir anlamı vardır. Tüm çift saatlerin ayrıntılı anlamlarını ve vereceği işaretleri sizler için araştırdık ve her birini bir araya getirdik. Saatlerin anlamları acaba gerçek mi? diye düşünmeden önce çift saatlerin anlamlarına bir göz atın deriz.