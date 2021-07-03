Yeşilçam ağlıyor

Türkan Şoray: Her zaman kalbimde ayrı bir yeri olan canım meslektaşım, Kartal Tibet aramızdan ayrıldı. Gerçekten üzüntüm sonsuz... O kadar tatlı set anılarımız vardı ki, birlikte çok güzel filmler çevirdik. Bunlardan birkaç tanesi “Çalıkuşu”, “Zulüm”, “Vukuat Var Hanımın Çiftliği” gibi... Ayrıca en sevdiğim “Sultan” filminin de yönetmeniydi Kartal Tibet. Sinemaya hem yönetmen olarak hem aktör olarak damgasını vurmuştu. Hiç unutulmayacaksın Kartal Tibet... Mekânın cennet olsun...

Göksel Arsoy: Çok iyi ve pozitif bir insandı. İyi bir arkadaş, dosttu. Kıskançlığı yoktu. Herkesle güzel hatırası vardı. Çok üzüldüm ışıklar içinde ol...

Selda Alkor: Gönül dostlarım Kartal Tibet’e güle güle arkadaşım demekten başka bir şey gelmiyor elimizden... Üzgünüm arkadaşım... O zamanlar hayatın üç dönemini yaşatmışız sevdiklerimize sonra anladık şimdi herkes tek tek gidiyorlar nurlarda yatın mekânınız cennet olsun. Sevgili Kartal sen de gittin. Aynı yıl sinemaya merhaba dedik ve “Senede Bir Gün” filmini yaptık. Hâlâ kalplerde, hâlâ akıllarda şarkısı. Seyrederken çok özel bir yere gelmiş gibi hissediyorum. Etrafımdaki herkes gitti, içim acıyor nur içinde yatın...

Filiz Akın: Televizyonu açar açmaz ilk izlediğim haber oldu ve ben gerisini duymaz oldum. Ankara’da ilk “Midas’ın Kulakları” oyununda seyredip hayran olmuştum. Sonra birlikte filmlerde rol aldık. O benim sırdaşım, arkadaşımdı. Yönetmen olarak çok büyük başarılar kazandı. Başta eşi, oğlu, hayranları ve sinemamızın, Yeşilçam’ın başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun! Ben henüz bu haberi içime sindiremedim...

Cüneyt Arkın: Sinemamıza oyuncu ve yönetmen olarak unutulmaz karakter ve eserler kazandıran değerli usta sanatçı dostum Kartal Tibet’in hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Hülya Koçyiğit: Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet’i, arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında ailecek birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim; hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun. Ruhun şad olsun benim canım arkadaşım. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm sevenlerine sabır dilerim.

Hale Soygazi: Sinemada ikinci filmim “İtham Ediyorum”da Kartal Tibet ile birlikte rol almıştım. Tiyatroda birçok başarıya imza atmış, sinemada da unutulmaz filmlere hem oyunculuğu hem yönetmenliği, yapımcılığı ile katkıda bulunmuş unutulmaz bir isim. Başımız sağ olsun.

Fatma Girik: Kartal Tibet, çok iyi bir sinemacı, çok iyi bir aile babası ve benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Sevdiklerimiz, arkadaşlarımız teker teker terk ediyorlar bizi. Çok ama çok üzgünüm.



FİLMLERDEKİ EN BÜYÜK DÜŞMANI ONU ANLATTI

KARTAL Tibet’in Türk seyircisinin gözünde taht kurduğu Tarkan serisi filmlerindeki en büyük düşmanı Çinli Wang Yu’yu canlandıran Türkiye Karete Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, “Aramızdaki rol arkadaşlığı değil kardeşlikti. Dünyanın en güzel insanıydı. Vücudumun yarısı gitti gibi hissediyorum” dedi.

Koşar, “O dönem filmleri çekmek için dağ bayır gezerdik. Sahneleri çekerken birbirimizle dövüşür, hatta öldürür, çekimden sonra da diz dize oturup çay içerdik. Herkes de bu dostluğumuza, ‘Az önce siz dövüşmüyor muydunuz’ diye şaşırırdı. Biz de öyle söyleyenlere gülerdik” diye konuştu.