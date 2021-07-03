Ustaya veda

Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200’e yakın filmle Türk Sineması’na önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” dedi.

CENAZESİ BUGÜN

Kartal Tibet için gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacak. Naaşı bugün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi’nden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecek.







