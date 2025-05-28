Ünlü şarkıcı muradına erdi... Herkes aynı yorumu yaptı: Boşanan arkadaşının eski gelinliğini giymiş!

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Düğünde çekilen fotoğraflar önce sosyal medyada sonra da haber ajanslarında yayıldıkça da şarkıcının gelinliği olay haline geldi...

Sonuç olarak gelinlik güzel olmasına güzeldi... Üstelik gayet şık ve zarifti de. Ama bunca konuşulmasının bambaşka bir nedeni vardı.

Çünkü gelinlik yine bir ünlü şarkıcının yıllar önce evlenirken giydiği gelinliğe ikizi kadar benziyordu.

Hatta herkes "Acaba arkadaşının eski gelinliğini mi giydi?" diye sosyal medya üzerinden birbirine sordu, yorumlar yaptı. Ama gerçek hiç öyle değildi...

Gelin, bir bakalım bu gelinlik konusuna ve düğüne..

İKİ GELİNLİK 'İKİZ GİBİ' BENZİYOR

Geçen hafta sonu sevdiğiyle hayatını birleştiren bu ünlü şarkıcı Demi Lovato.

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32 yaşındaki Lovato ile 34 yaşındaki Jordan 'Jutes' Lutes ile California'da düzenlenen bir açık hava düğünüyle evlendi.

Bir gün önce düğün provasında görüntülenen gelin Demi Lovato ile damat Jordan Lutes, düğünde gerçekten de mutluluktan ayakları yerden kesilmiş şekilde görünüyordu.

Lovato, kendisine çok yakışan ve verdiği kiloları da gözler önüne seren sade ama şık bir gelinlik tercih etmişti...

Uzun duvağıyla da görünümünü tamamlamıştı.

MILEY CYRUS'IN GELİNLİĞİNE NE KADAR BENZİYOR!

Demi Lovato'nun gelinliğine dikkatli bakanlar, onun yıllar önce Miley Cyrus'ın Liam Hemsworth ile evlenirken giydiği gelinliğe ne kadar benzediğini kaçırmadı.

Aslında ilk bakışta da sanki aynı gelinlik gibi görünüyordu.

Hatta bu durum sosyal medyada "Acaba Demi, Miley'in eski gelinliğini mi ödünç aldı?" tarzında yorumlara ve şakalara da yol açtı.

Tabii ki gerçek öyle değildi.

İki genç şarkıcı da bu mutlu günleri için aynı modacıdan yani Vivienne Westwood'dan gelinlik seçmişti. Durum böyle olunca gelinliklerin birbirine benzemesi de kaçınılmazdı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yine de bu şaşırtan benzerlik sosyal medya platformlarında uzun uzun konuşuldu.

Bazıları "Demi, Miley'in eski gelinliğini aldı" dese de bazıları da "Belki de benzer bir model seçti.. Bu da gayet normal" diye yorum yaptı.

Sonuç olarak iki ünlü şarkıcının da benzer zevkleri olduğu ortaya çıktı bu şekilde.

Hatta bazı kullanıcılar da bu durumu "Demi ve Miley iki yetişkin kadın. Benzer gelinlikler yüzünden ortaokul çocukları gibi kavga edeceklerini mi sandınız?" yorumunu bile yaptı.

Gelelim Demi Lovato ile Jordan Lutes'in düğününe...

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Miley Cyrus ile Liam Hemsworth, 2018 yılında evlendi. Ama yuvaları uzun süre ayakta kalamadı. Çift, 2020'de resmen yollarını ayırdı.





Demi Lovato ve Miley Cyrus yıllar önce aynı yapımda oynamıştı... O dönemde aralarında yakın bir ilişki vardı. Ve elbette Demi; Miley'in eski gelinliğini giymedi... Aynı modacıdan giyindikleri için ikisinin de gelinliği benzer çizgiler taşıyordu.

İLK NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI

İlk nişanlısı Max Ehrich ile bir yuva bile kuramadan yollarını ayıran, uzun süre de bunun acısını çeken Lovato, sonunda aşkta aradığını buldu.

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Ünlü şarkıcı, 2022 yılından bu yana birlikte olduğu, 2023'te de nişanlandığı meslektaşı Jordan Lutes ya da müzik dünyasındaki adıyla Jutes ile geçtiğimiz hafta sonu evlendi.

Lovato ile Jutes, California'da kelimenin tam anlamıyla masal gibi bir törenle hayatlarını birleştirdi.

NE KADAR KİLO VERDİĞİNİ DE GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Demi Lovato düğününde ünlü modacı Vivienne Westwood'un imzasını taşıyan saten bir gelinlik giydi. Bu tercihiyle bir süredir dikkat çeken kilo kaybını da gözler önüne serdi ünlü şarkıcı. Görünümünü de zarif bir duvakla tamamladı.

Demi Lovato, nikahın ardından düzenlenen resepsiyonda da yine Westwood'un tasarımı olan, yine bedenine oturan ama bu kez üzeri ışıltılarla süslü başka bir beyaz gece elbisesi giydi.

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Lovato, aslına bakılırsa bir süredir bu özel günün hazırlanıyordu. Bu yılın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, müzik dünyasında Jutes olarak tanınan ve gerçek adı Jordan Lutes olan sevgilisiyle çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşıp ona olan aşkını ilan etti.

O paylaşımda "Jordan, seninle evlenmeye sabırsızlanıyorum… Bu son 3 yıl, hayatımın en iyi üç yılıydı. Bunun için sana teşekkür etmem gerek" diyerek seslenmişti.

'HAYATIMIN AŞKI'

Ünlü şarkıcı Lovato, sevgilisiyle yan yana yaşlanmak ve onuna bir aile kurmak istediğini de saklamamıştı o paylaşımında.

Jutes de kendi sosyal medya sayfasından Lovato'nun bu paylaşımına "Sevgililer Günü'n kutlu olsun hayatımın aşkı" diyerek yanıt vermişti. Ardından da "Kendimi dünyanın en şanslı erkeği olarak hissetmekten hiç vazgeçmeyeceğim" diye seslenmişti.

34 yaşındaki Jordan Lutes, 32 yaşındaki Lovato'ya 2023 yılının aralık ayında evlenme teklif etti. Çift o gün nişanlandı.

Daha sonra ortaya çıktığına göre Jutes, evlenme teklifi sırasında Lovato'ya bir sürpriz yaptı. Ona sanki romantik bir akşam yemeğine gideceklermiş gibi davrandı ve ünlü bir restorana götürdü.

2022'DEN BERİ BİRLİKTELER

Daha önceden haber verdiği bütün aile üyeleri ve yakın dostları da oradaydı. İşte o sürpriz buluşmada Jutes, Lovato'ya evlenme teklif etti. Böylece iki aşık geleceklere uzanan yola el ele çıkmış oldu.



O gece Jutes, armut şekli özel tasarım bir yüzükle Demi Lovato'ya evlenme teklif etti. O günün ardından Lovato mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Aşkım... Seninle evleneceğim için ne kadar heyecanlı olduğumu kelimelerle ifade edemem... Seninle geçirdiğim her gün düşlerimin gerçeğe dönüşmesi. İşte hayatımızın geri kalanı . Seni seviyorum bebeğim..." diye yazdı.

Lovato ile Jordan Lutes, 2022 yılından bu yana birlikte. İki aşık ilişkilerini de 2023 yılının şubat ayında birlikte katıldıkları bir etkinliğin kırmızı halısında resmen ilan etti.

Lovato, daha sonra Jennifer Hudson'ın sunduğu sohbet programında Jutes ile bir stüdyo çalışması sırasında tanıştıklarını anlatmıştı.

o sırada birlikte çalışan ikili sonunda da aşka düştü. Yolları da evliliğe uzandı.