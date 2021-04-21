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DHA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!

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Son dakika haberi... Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!

Son dakika haberi... Ünlü şarkıcı Hakan Altun program çekimi öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Altun'un 2007 yılında beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolü altında olduğu belirtildi.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

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