Renée Zellweger kılıktan kılığa

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Brigette Jones filmleriyle dünya çapında üne kavuşan Amerikalı oyuncu Renée Zellweger, bir katilin hayatını canlandırdığı yeni filmi için şişman bir kadın rolüne büründü.

Özel kıyafet giyerek kamera karşısına geçen Zellweger’i görenler tanıyamadı. Çekimleri New Orelans’ta devam eden filmde Zellweger, yakın arkadaşını öldüren Pam Hupp adlı bir katili canlandırıyor.

52 yaşındaki aktris, daha önce Brigitte Jones filmi için 15 kilo almış, ancak uyguladığı ‘yo-yo diyeti’ nedeniyle panik ataklar geçirdiğini ve hayatından endişe ettiğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu, birkaç yıl önce de yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla herkesi şaşırtmıştı.