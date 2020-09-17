Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrıldı mı, neden yok?

Müge Anlı’nın avukatı olarak bilinen ve programda yaptığı yorumlarla adli olayları hukukçu gözüyle değerlendiren Rahmi Özkan’ın 17 Eylül tarihli bölümde programda yer almadı. Özkan’ın programda yer almamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Rahmi Özkan, 16 Eylül tarihli bölümde günün konularını değerlendirmişti.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi'ne başlayan Özkan, fakültedeki öğrenci derneklerinde aktif rol aldığı sosyal çalışmalar sonucu önce hukuk fakültesi talebe derneğinde görev almış ve daha sonra da 1961 yılında Milli Türk Talebe Birliği İstanbul icra konseyi başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 1963 yılına kadar sürdürmüştür. Bu vazifesini yürütürken MTTB'yi temsilen Ankara da devlet ricali ile çeşitli çalışmalarda bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Çankaya köşkünde temaslarda bulunmuştur.

1966 yılında Hukuk Fakültesi'nde derslerine dönerek 1969 yılının Şubat ayında mezun oldu. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Kendini tamamen ceza davalarına yöneltmiş ve ceza avukatlığı konusunda da adından sıkça bahsettirmiştir. Özkan, şuan Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programında danışman avukat olarak görev yapmaktadır. Rahmi Özkan evli ve iki çocuk babasıdır.