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Murat Karahan'a büyük onur: İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü

#Murat Karahan#İtalya Devlet Nişanı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürü
Murat Karahana büyük onur: İtalya Devlet Nişanına layık görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan için bugün İtalya Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.

Karahan'a müzik alanındaki çalışmaları ile Türkiye-İtalya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı İtalya Devlet Liyakat Nişanı verildi.

Murat Karahana büyük onur: İtalya Devlet Nişanına layık görüldü

Devlet Nişanı, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından Karahan'a takdim edildi. Karahan, opera sanatının doğduğu ve büyüdüğü şehir olan İtalya'da, sanatlarını icra ederek bir başarıya ulaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Karahan, "Türk-İtalyan halkları adına ve aynı zamanda Türk-İtalyan sanatlarının birbiriyle alışverişini sağlama münasebetiyle böyle bir nişan tevdi ediliyor. Ben de büyük bir mutluluk ve gururla hem Murat Karahan olarak hem de ülkem adına bu nişanı büyük bir gurur ve mutlulukla kabul edeceğim" dedi.

Murat Karahana büyük onur: İtalya Devlet Nişanına layık görüldü

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'NE MUTLU Kİ ÇABALARIMIZ KARŞILIK BULMUŞ'

Verilen nişan sebebiyle heyecanlandığını ifade eden Karahan, "Biz zaten elimizden geldiğince Türkiye ve İtalya arasındaki bu kültürel alışverişe her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi opera bir İtalyan sanatı olduğu için bu sanatı ülkemizde icra ederek, hem de bir Türk sanatçı olarak, karşılıklı bir alışverişe vesile oluyoruz. Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş. O yüzden büyük bir onur ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Karahan, İtalya Devlet Nişanı'nın verilmesinin ardından katılımcılara mini konser verdi.

Murat Karahana büyük onur: İtalya Devlet Nişanına layık görüldü

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#Murat Karahan#İtalya Devlet Nişanı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürü

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