Kendisine inanmayan annesine kuruş vermiyor

Tarantino, okulda hikâye yazdığı için başı derde girdiğinde annesinin kendisine alaycı ve kızgın şekilde tepki verdiğini söyledi.

Ünlü yönetmen bunun üzerine kendi kendine “Başarılı bir yazar olduğumda, tek bir kuruş bile görmeyeceksin. Sana alınan bir ev, çıkabileceğin tatiller olmayacak” dediğini aktardı. Bugüne kadar annesine karşı bu tavrını koruyup korumadığı sorulduğunda ise Tarantino, “Vergi dairesiyle ilgili yaşadığı bir sorun için yardımcı oldum. Ama ev ya da Cadillac falan yok” ifadelerini kullandı.