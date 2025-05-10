Karısı barışsınlar diye gözyaşı döküyor ama... O sabırla intikam saatini bekliyor: Babamızın cenazesine bile gelmesinler!

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2020 yılında Harry ile karısı Meghan Markle'ın oğulları Archie'yi de alıp ABD'ye taşınmasından sonra köprülerin altından çok sular aktı.

Ama bazen böyle durumlarda görülen yumuşama bu iki kardeşin yanına bile yanaşamadı. Özellikle de Prens William'ın!

Aileye ardı ardına gelen ve hem Kate'i hem de babaları Charles'ı pençesine alan kanser bile iki kardeşin yüreklerini yumuşatamadı.

KARDEŞİ VE ONUN KARISIYLA İLGİLİ İNTİKAM PLANLARI VAR

Her ne kadar karısı, Galler Prensesi Kate Middleton'ın iki kardeşi barıştırmak için çaba harcadığı hatta bir ara aile tatilinde onları buluşturup gözyaşı döktüğü konuşulsa da görünüşe göre William hiçbir şekilde kardeşiyle barışma belirtisi göstermiyor.

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Daha da ötesinde söylentilere göre Galler Prensi William, bu unvanı büyük oğlu George'a devredip tahta çıktığında yani kral olduğunda kardeşi Harry ile karısı Meghan Markle'ın taşıdığı Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını bile ellerinden almayı planlıyor.

Bütün bunlar konuşulurken başka gelişmeler de oldu elbette.

Geçtiğimiz hafta Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu zamanlar için talep ettiği güvenlik hizmetini alması mahkeme kararıyla reddedildi.

O da bunun üzerine "Bundan böyle karımı ve çocuklarımı İngiltere'ye getirebileceğimi sanmıyorum. Bu, bana zarar vermek isteyenlerin zaferidir. Çocuklarıma kendi ülkemi gösteremeyecek olmam ne acı" tarzı bir tepki verdi.

BABALARININ CENAZE TÖRENİNE KATILMASINI YASAKLAYABİLİR

Ama ileri sürülenlere bakılırsa iki kardeş arasındaki gerilim bu kadarla da kalmayacak. Çünkü William'ın gelecekle ilgili kardeşinin unvanını elinden almak dışında başka planları da var.

Bunlar da Harry'nin hiç hoşuna gitmeyecek türden.

İddialara göre Prens William, babaları Kral Charles hayata veda ettiğinde kardeşi Prens Harry'nin ve tabii ki karısı Meghan Markle'ın cenaze törenine katılımını yasaklamayı bile düşünüyor.

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Çünkü Harry ile Meghan'ın bu acı töreni bile kendi çıkarlarına kullanmalarından yani para getirecek bir gösteriye dönüştürmelerinden endişe ediyor.

Buckingham Sarayı'na yakın bir kaynağın Radar adlı internet sitesine anlattığına göre ailenin gelini Meghan Markle bu tür olaylarda her zaman başlı başına bir sorun oluyor.

Zaten 2022 yılında Kraliçe 2. Elizabeth ölüm döşeğindeyken Meghan'ın onu son kez ziyaret etmesi bile yasaklanmıştı.

Anneleri Prenses Diana'nın 1997'deki cenaze töreninde tabutun arkasından yan yana yürüdü William ile Harry. O sırada ikisi de çocuk yaştaydı ve herkes bu büyük acının onları ömür boyu birbirlerine yakın tutacağını sanmıştı. Ama hiç öyle olmadı. Harry'nin Meghan Markle ile evlenmek istediğini söylediği andan itibaren iki kardeş birbirinden uzaklaştı.

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WILLIAM'IN KIZMAK İÇİN BİR DEĞİL BİRÇOK SEBEBİ VAR

Yine Saray'a yakın kaynaklara bakılırsa türü açıklanmayan bir kanserle boğuşan Kral Charles'ın, Harry'nin çocukları Archie ile Lilibet'i görme konusundaki isteği de yerine getirilmedi, karşılıksız kaldı. William'ın kardeşine kızgınlığı biraz da bu yüzden zaten.

Kendisine yakın kaynakların belirttiğine göre Prens William, Harry ve Meghan'ın, kendi Hollywood kariyerleri için İngiliz kraliyet ailesini kullanmalarına izin vermemekte kararlı.

Tacı ve tahtı ne pahasına olursa olsun utançtan korumak için de elinden geleni yapacak.

Aslına bakılırsa Prens William'ın kardeşi Harry'ye kızgın olması için yeterince nedeni var.

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Bir dijital yayın platformu için hazırladıkları programda Meghan ile Harry, İngiliz kraliyet ailesini yerden yere vurdu.

KARISI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİNİ UNUTAMIYOR

Onun öncesinde de Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, ilk bebeği Archie'nin ten renginin nasıl olacağı hakkında konuşan bir aile üyesinden söz edip herkesi ırkçılık konusunda zan altında bıraktı Meghan.

Bu aile üyelerinin Kate Middleton ile Kral Charles olduğu iddiaları da ortada dolandı.

Ama ileri sürülenlere göre William'ın kardeşinin karısı Meghan'a kızgınlığının daha önemli bir nedeni de "Düğünümden önce Kate beni ağlattı" iddiası. Karısına yöneltilen bu suçlamalar da William'ı iyice çileden çıkardı.

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Kendisine yakın kaynaklara göre Prens William, ileride eline yeterince yetki ve fırsat geçtiğinde kardeşinden bütün bunların intikamını almaya çoktan hazır.

2020'DEN SONRA ÖNEMLİ GÜNLERDE HEP BİR YABANCI GİBİ KALDI

Prens Harry, 2022'de ölümünden bir süre önce Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle Londra'ya gitti.

Ama o törenlerde kuzenleri Beatrice ve Eugenie, biraz da Zara Tindall dışında ailenin önde gelen üyelerinin hiçbiri onlarla diyalog kurmaya yanaşmadı. .

Kraliçe'nin cenaze töreninde tabutu başında tutulan nöbet ırasında özel izinle askeri üniforma giydi Harry.

Babasının taç giyme töreninde ise sanki kralın oğlu değil de sıradan bir konuk gibiydi... Sessizce Londra'ya gitti ve sonrasında da kendisini bekleyen karısı Meghan'ın yanına ABD'ye döndü.