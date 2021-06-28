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Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Jennifer Lopez hiç olmadığı kadar mutlu

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Jennifer Lopez hiç olmadığı kadar mutlu

Eski nişanlısı Ben Affleck ile tam 17 yıl sonra bir araya gelen pop yıldızı Jennifer Lopez’in mutluluğu göze çarptı.

Lopez’in, Affleck ile birlikteyken gülme krizine girdiği anlar, ünlü şarkıcı hakkında “Hiç olmadığı kadar mutlu” yorumlarına neden oldu.

Jennifer Lopez hiç olmadığı kadar mutlu

51 yaşındaki şarkıcı ile 48 yaşındaki aktör, önceki gün Beverly Hills’te bir restoranda birlikte akşam yemeği yerken görüntülendi.

Jennifer Lopez hiç olmadığı kadar mutlu

Restoranda hep gülümsediği dikkat çeken Lopez, yemek sonrası çıkışta otomobilin içinde gülme krizine girmiş şekilde objektiflere yansıdı.

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