Jennifer Lopez hiç olmadığı kadar mutlu

Lopez’in, Affleck ile birlikteyken gülme krizine girdiği anlar, ünlü şarkıcı hakkında “Hiç olmadığı kadar mutlu” yorumlarına neden oldu.



51 yaşındaki şarkıcı ile 48 yaşındaki aktör, önceki gün Beverly Hills’te bir restoranda birlikte akşam yemeği yerken görüntülendi.



Restoranda hep gülümsediği dikkat çeken Lopez, yemek sonrası çıkışta otomobilin içinde gülme krizine girmiş şekilde objektiflere yansıdı.