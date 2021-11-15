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Hakan Ural günler sonra geri döndü! Sağlık durumunu canlı yayında anlattı

#Hakan Ural#Hakan Ural Sağlık Durumu#Hakan Ural Canlı Yayında
Hakan Ural günler sonra geri döndü Sağlık durumunu canlı yayında anlattı

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, Covid-19'a yakalanmış, tedavisinin ardından dün taburcu olmuştu. Bu sabah program sunuculuğuna kaldığı yerden devam eden Hakan Ural, zaman zaman göz yaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. İşte Hakan Ural'ın geçirdiği zor günler sonradı açıklamaları...

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Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, bugün itibariyle programına geri döndü. Yaşadığı süreci canlı yayında anlatan Hakan Ural, seyircilerin de yorumlarıyla birlikte zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.

"STOKİN FIRTINASI YAŞADIM"

Delta varyantına yakalandığını açıklayan Hakan Ural, vanlı yayında hastalık sürecini "Bir anda gelişti. Sürecim tomografiyle başladı. Kanımda ayrıca yükek derecede enfeksiyon çıktı. Akabinde oksijen takviyesi yapıldı. Hastanede altı gün kaldım, bana iki gün gibi geldi. Hastanenin bahçesinde bol bol güneşlendim. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kortizon alıyorum. Stokin fırtınası denen coronavirüs hastalarının 7. günde yaşadığı hastalığı geçirdim. Ya yoğun bakımlık olacaktım ya da iyileşecektim" şeklinde anlattı.

"DUYGUSAL ANLAMDA BESLENDİM"

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Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programında sunuculuğuna devam ederken yaşadıklarını göz yaşları içinde, "Bu süreç duygusal anlamda genişlememe, hayata daha anlamlı bakmama neden oldu. Çok kıymet verdiğim insanlar hiç yanımdan ayrılmadı. Onların değerini bu süreçda daha iyi anladım" diyerek anlattı.

Sevdiklerine ve seyircilere bu süreçte yalnız bırakmadıkları için teşekkü eden Hakan Ural, eşinin de bu süreçte büyük destekçisi olduğunu söyledi.

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