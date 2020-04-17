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Haber Giriş: 17.04.2020 - 07:50,Son Güncelleme:

Gülben Ergen'in sevgilisi menajer Sarıkaya'dan şikayetçi oldu: Vurduracağım seni tehdidi...

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Gülben Ergen'in sevgilisi menajer Sarıkaya'dan şikayetçi oldu: Vurduracağım seni tehdidi...
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Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak, silah göstererek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.

Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak, silah göstererek "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım" diyerek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu. Savcılık, soruşturmasını tamamladı ve 'Sarıkaya'nın ünlü müzisyeni takip ederek ofisinin etrafında gezmesi tehdit suçunu oluşturur' diyerek dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Ergen'in sevgilisi Emre Irmak, 20 yıldır tanıdığı Sarıkaya'nın kendisinden zorla para aldığını iddia etti. Irmak, yaşadıklarından dolayı ofisini ve telefon numarasını değiştirdiğini söyledi.

 

 

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