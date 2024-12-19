Fabrika işçisiydi, Yeşilçam'da unutulmayacak izler bıraktı... Ünlü oyuncunun son hali yürek burktu

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Yeşilçam'ın bir değil birkaç dönemine damgasını vuran güzeller güzeli bir oyuncu. Sinemanın yanı sıra seslendirdiği şarkılarıyla yüreklere dokunan bir sanatçı.

Birkaç kuşak sinema seyircisinin hafızasında silinmez izler bırakan Harika Avcı. son birkaç gündür bambaşka bir nedenle gündeme geliyor...

EVİNDEN DIŞARI ÇIKMIYOR

Sinemadan ve müzik dünyasından elini eteğini çeken ünlü oyuncunun artık insanların arasına karışmadığı, kendini evine kapatıp bir tür inzivaya çekildiği ortaya çıktı.

Oysa belki de Hollywood'da olsaydı Avcı, onca deneyimi ve onca güzelliğiyle mesleğini sürdürüyor bile olabilirdi.

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Milyonlarca sinemaseverin hafızasında yer eden Avcı'nın hayatına bir bakalım istedik.

Avcı'nın bir süredir evinden bile çıkmadığı haberleri hayranlarını üzdü.





11 YAŞINDA FABRİKA İŞÇİSİ OLDU

Gerçek adı Nermin Ocak olan Harika Avcı'nın yaşam öyküsü 2 Şubat 1960 günü İzmir'de başladı.

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula başladı ama yarıda bıraktı. Annesi Sabriye Hanım ile birlikte bir tütün fabrikasında çalışmaya başladı. O sırada henüz 11 yaşındaydı.

O dönemdeki adıyla Nermin Ocak'ın keşfedilme hikayesi de benzerine filmlerde rastlanacak türden.

KEMERALTI ÇARŞI HAYATINI DEĞİŞTİREN OLAYLARIN İLK ADIMI OLDU

Bir gün annesiyle birlikte İzmir'in ünlü Kemeraltı Çarşısı'na gittiler. O sırada kentin en ünlü reklam şirketlerinden birinin sahibi olan Ahmet Gül de bir şans eseri aynı çarşıdaydı.

Nermin'in fiziksel görüntüsünü o kadar beğendi ki ona kendisinin yanında sekreter olarak çalışmasını teklif etti. O da bu teklifi kabul etti.

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Nermin Ocak'ın hayatında yeni bir sayfa açılmıştı artık. Fabrika işçiliğinden sekreterliğe geçiş yaptı.

GAZİNO PATRONU TELEFONDA SESİNİ BEĞENİNCE...

Onu sinemaya kazandıran da aslında bu sekreterlik işi oldu. Daha doğrusu o dünyaya uzanan yolun ilk adımı.

Bir gün kentin en ünlü gazinolarından birinin sahibi reklam işi için Nermin'in çalıştığı reklam ajansına telefon etti. Gencecik Nermin telefona yanıt verdi ve daha o anda sesiyle gazino patronunu etkiledi. .

Nuri Bey adlı gazino patronundan iş teklifi aldı bu kez Nermin Ocak.

Daha sadece bir hafta sonra artık adı gazinonun neon ışıklı tabelasında yerini almıştı. Nermin artık o andan itibaren Türkiye'nin renkli dünyasının kapısından içeriye adımını atmış oldu.

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İSMİNİ GÖNÜL YAZAR KOYDU

Ona Harika Avcı ismini veren ise bir dönemin Taş Bebek lakaplı şarkıcısı Gönül Yazar oldu.

Kendisi gibi sahneye adım atan birçok kişiye benzer şekilde sinemaya geçti Harika Avcı. 1980'li yıllarda ardı ardına filmler çevirdi.

1978 yılında İyi Aile Çocuğu ile başladığı sinema serüvenine Ateş Dağlı, Yasemin, Kalbimdeki Düşman, Sevgiler Düşlerde Kaldı ile devam etti. Bu arada birçok müzik albümü de çıkardı.

ÖZEL HAYATI HAREKETLİYDİ

Bu arada özel hayatı da çok hareketliydi Harika Avcı'nın...

Daha ünlü olmadan önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan İranlı bir gençle aşk yaşadı. Ünlüler dünyasına adım attıktan sonra ise ilk şöhretli sevgilisi Ahmet Özhan oldu..

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Avcı'nın gönül defterinde, Kuveytli iş insanı Bedii Cihanel, dönemin ünlü futbolcusu Rıdvan Dilmen, yine ünlü futbolcu Ayhan Akbin, bir dönemin çocuk yıldızı Sezercik yani Sezer İnanoğlu, Dikran Masis, Onno Tunç, Cem Özer gibi isimler var.

Bu arada bir dönem sevgilisi olan iş insanı Reha Süren onu İngilizce öğrenmesi için Londra'ya gönderdi. Orada lady'lik okuluna da gitti.

O aşk bittikten sonra Harika Avcı, bir süre de iş insanı Kadir Aksu ile romantik ilişki yaşadı.

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Avcı son olarak 2009 yılında kendisinden 20 yaş daha genç menajeri İbrahim Öztürk ile evlendi. Fakat 2015 yılında boşanma davası açtı.

Harika Avcı bu evliliği sırasında eşinden şiddet gördüğünü de söylemişti. Hatta bir keresinde sabaha karşı İbrahim Öztürk'ün başına silah dayayarak kendisini uyandırdığını bile anlattı. Belirttiğine göre elinden silahı aldı ve hemen polisi aradı.

Bir başka seferde de eşinin kendisini merdivenlerden ittiğini ileri sürdü Avcı. Hatta bayıldığını ve sonra evcil köpeğinin kendisini ayılttığını da ekledi.

Avcı, hayatı boyuna hiç anne olmadı. Sölyediğine göre bir kızı olacaktı ama erken doğdu ve yaşama tutunamadı.

Öyle ya da böyle bugün artık eski günlerinin çok uzağında olsa da Harika Avcı, Türk sinemasının ve müzik dünyasının unutulmazları arasına yazdırdı.

Hem kim bilir belki kendini toparlar ve yine eskisi gibi mesleğine döner.

Kemal Sunal ile oynadığı İyi Aile Çocuğu, Harika Avcı'nın sinemaya adım attığı film.