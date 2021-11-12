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Ece Erken'in tacizcisine şizofreni tanısı kondu! Ece Erken kimdir?

#Ece Erken#Ece Erken Kimdir#Mahmut Yazıcıoğlu
Ece Erkenin tacizcisine şizofreni tanısı kondu Ece Erken kimdir

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Ece Erken, katıldığı sabah programında sosyal medyadan tacize uğradığını itiraf etti. Tacizcisini mahkemeye veren Ece Erken, bu kişinin başka kadınlara da mesajlar atarak sevgilisi gibi davrandığını döyledi. Mahkemeden ise tacizciye şizofreni tanısı kondu! Bu konu ardından yeniden hayatı merak edilen Ece Erken kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ece Erken evliliği ve hayatı ile ilgili bilgiler...

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Ece Erken, katıldığı 'Söylemezsem Olmaz' programında sammimi itiraflarda bulundu. Kendisini sosyal medyadan taciz ettiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Ece Erken'in tacizcisine şizofreni teşhisi kondu. Başka kadınlara da daha fazla zarar vermemesi için bunu açıkladığını söyleyen Ece Erken, bu kişinin tedavi edilmeden halkın arasına karışmasının tehlikeli olduğuna vurgu yaptı.

Ece Erkenin tacizcisine şizofreni tanısı kondu Ece Erken kimdir

Programda Alişan ile barıştığını da söyleyen Ece Erken, Alişan ile yapılan canlı yayında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Bunun yanında Mahmut Yazıcıoğlu ile evliliğinden de bahseden Ece Erken, evliliğinin şu an farkına vardığını ve kalabalık bir aile olmanın tadını çıkardığını söyledi.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken 11 Mayıs 1978 yılında Çorlu'da doğmuştur.

Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

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Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star TV'de başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

ATV'de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv'de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı.

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