Dilara Fındıkoğlu kimdir?

Lise eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’da yaşayan Dilara Fındıkoğlu, 1990 yılında dünyaya geldi. Londra’da yaşayan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, Central St. Martins’deki mezuniyet sergisinden bu yana ilgi odağı. Koleksiyonlarını Londra Moda Haftalarında koleksiyonlarını sergiliyor. Lorde, Rihanna, Lady Gaga gibi isimleri giydiren Dilara Fındıkoğlu, Marilyn Manson’ın yeni albümünün tanıtım ürünlerini tasarladı. Son olarak ünlü model Bella Hadid çıktığı defile sonrası katıldığı partide Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımı olan bir kıyafet giydi.23 yaşındaki Hadid, görev aldığı Vivienne Westwood defilesi sonrası katıldığı partide Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımı olan bir kıyafet giydi. Maskülen kıyafetin belindeki 'Dilara' yazısı da dikkat çekti. Fındıkoğlu da Instagram sayfasında Hadid'in bu kıyafetle çekilen fotoğrafına yer verdi.