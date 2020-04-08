Danla Bilic kimdir? Survivor’a Cemal Can Canseven ve Danla Bilic’in konuşması damga vurdu

Survivor’da dün akşam heyecanla beklenilen Cemal Can Canseven ve Danla Bilic görüşmesi gerçekleşti. TV 8’de ekrana gelen Survivor yarışmasında 7 Nisan’da oynanan iletişim oyununu kazanan Gönüllüler Takımı arkadaşları ile mesajlaştılar. Bu senenin favori yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can Canseven ve Danla Bilic’in konuşmaları yarışmacıları gülümsetti.

CEMAL CAN CANSEVEN VE DANLA BİLİC MESAJLAŞMASI!TV 8’de ekrana gelen Survivor yarışmasında 7 Nisan’da oynanan iletişim oyununu Gönüllüler Takımı kazandı. Bu oyunun ardından Gönüllüler Takımı yarışmacıları arkadaşları ile mesajlaştılar.

Survivor’ın sevilen yarışmacısı Cemal Can Canseven, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile mesajlaştı. Duygusal ve kahkaha dolu konuşmanın detayları:

İlk mesajda ağlamaya başlayan Cemal Can’a Danla Bilic motive edici cümleler söyledi. Danla Bilic’in, Cemal Can için sütlaç yapmayı öğrendiğini söylemesi ile gülümseten anlar ortaya çıktı.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı.