Burak Sergen evlendi

Oyuncu Burak Sergen, şubat 2019’da nişanlandığı Nihan Ünsal Sergen ile evlendi. Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.