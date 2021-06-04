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İsmail BAYRAK
Haber Giriş: 04.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Burak Sergen evlendi

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Burak Sergen evlendi

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan’ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik” dedi.

Oyuncu Burak Sergen, şubat 2019’da nişanlandığı Nihan Ünsal Sergen ile evlendi. Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

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