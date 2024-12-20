Zorlu geçen yıla göz yaşartan veda... Bu kez Kral'ın sofrasında onlara yer yok

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Zaten birçok kişiye göre de Prens William'ın 42 yıllık hayatı boyunca yaptığı en iyi şey Kate Middleton ile evlenmek...

Kraliyet taraftarlarına göre her ne kadar halktan bir aileden de gelse Kate Middleton, gelecekte kraliçe olmak için biçilmiş kaftan.

Aslında bu tür protokollerle dolu bir dünyada doğup büyümedi Kate Middleton.

Ama aileye dahil olduğu andan itibaren kuralları öyle bir kavradı ki ailenin öz üyeleriyle bile boy ölçüşebilecek hale geldi bu konuda.

KRAL'IN EN GÖZDE GELİNİ AMA...

Ayrıca Kate Middleton, Kral Charles'ın da gözde gelini...

Küçük oğlu Prens Harry ile karısı Meghan Markle aileden uzaklaştıkça, Charles da büyük oğlu William ve gelini Kate'e o kadar yakınlaştı.

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Kısacası arada William ile kapalı kapılar ardında sürtüşmeler ya da güç savaşları yaşasa da genç çiftin ve ailesinin monarşinin geleceği olduğunun da çok iyi farkında Kral da..

Buna rağmen Kral Charles bu kez her yıl Buckingham Sarayı'nda verdiği Noel öncesi öğle yemeği için William ile Kate'e sofrasında yer açmadı.

Bunun nedeni ise net olarak bilinmiyor.

Kate ile William'ın geleneksel Noel öncesi yemeğe katılmayacağına dair resmi duyuru dün Kral Charles'ın tam da Buckingham Sarayı'na ulaştığı saatlerde yapıldı.

Yemeğe, Charles'ın başını dertten kurtaramayan kardeşi Andrew da davetli değildi. Ama Galler çifti ve Andrew dışında ailenin önde gelen üyeleri yemekte buluştu.

BUCKINGHAM'IN ÜVEY OĞLU DA ORADAYDI

Bunlar arasında Andrew ile Sarah Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank ile çocukları da yer aldı.

Eugenie'nin ablası Prenses Beatrice ve kocası Edoardo Mapelli Mozzi ile onun eski nişanlısından dünyaya gelen oğlu Wolfie bile yemeğe katıldı.

Charles'ın en küçük kardeşi Edward ile karısı Sophie her zamanki gibi bu aile yemeğinde yerlerini aldı.

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GALLER ÇİFTİ NORFOLK'TA TATİLDE

Kate Middleton ile Prens William ise bilindiği üzere üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte Norfolk'taki Anmer Hall adlı konutlarında bulunuyorlar.

Zaten 25 Aralık'ta da bütün aile orada buluşacak. O gün de özel bir öğle yemeği yenilecek.

Bu yılın eylül ayında kanser tedavisi tamamlayan Kate, William ve çocukları son olarak 6 Aralık'ta Westminster Abbey'deki Noel konserinde yer almışlardı.

Kate'in ev sahipliğini üstlendiği konserde Prenses'i kendi ailesi de İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri de yalnız bırakmadı.

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Bu arada Kate ile William, epeydir merakla beklenen Noel kartını da yayınladı.. Bu aslında çifti takip edenlerin hafızasına kazınan bir aile pozuydu. Çiftin Norfolk'taki konutunun bahçesinde çekilen videoda yer alan o görüntü eşliğinde Kate, kanser tedavisinin tamamlandığını duyurmuştu.