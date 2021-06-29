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GeriMagazin Berrak Tüzünataç eridi... Son paylaşımı takipçilerini karşı karşıya getirdi!
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Haber Giriş: 29.06.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç eridi... Son paylaşımı takipçilerini karşı karşıya getirdi!

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Berrak Tüzünataç eridi... Son paylaşımı takipçilerini karşı karşıya getirdi!

Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.

Hakkında günde sadece iki öğün beslendiği yönünde haberler çıkan oyuncu, son paylaşımı ile takipçilerini karşı karşıya getirdi.

Bazı takipçileri Berrak Tüzünataç'a 'diyeti bırak' önerisinde bulunurken, bazıları ise 'Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin' diyerek tepki gösterdi.

Berrak Tüzünataç eridi... Son paylaşımı takipçilerini karşı karşıya getirdi

 

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