Berrak Tüzünataç kimdir?

Haberin Devamı

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İlk olarak Serdar Ortaç'ın Canıma Minnet" adlı klibiyle dikkatleri üzerine çekti. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki rolüyle de beyazperdeye adım attı. Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteriyle ve oyunculuğuyla dikkat çekti. Muhteşem Yüzyıl, Filinta, Fi, Çi, Dip dizilerinde yer alan Berrak Tüzünataç, 2019 yılında Kurşun dizisinin kadrosunda yer almaya başladı.



