Barış Arduç ve Gupse Özay’ın ne zaman evleneceği belli oldu – Barış Arduç kimdir, kaç yaşında, nereli?

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti evlenme kararı aldı. 29 Temmuz'da Çeşme’de dünyaevine girecek olan çiftin nikahında şahit olarak iki yakın arkadaşlarından başka kimse olmayacak. Gupse Özay ve Barış Arduç düğünü ise daha sonra yapma kararı aldı. Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda ‘evlilik’ iddiaları hakkında, “Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.” demişti.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Barış Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerin kadrosunda yer aldı.

Elçin Sangu ile başrolü paylaştığı 2015 yapımı Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parladı. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.