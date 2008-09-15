Maia : Atlas ile Pleione'in kızı. Zeus ona gönül vermişti. Kyllen dağında onunla evlendi ve Hermes doğdu.
Mainad'lar : Dionysos'un yanında gezen Bakkhalar.
Makareos : Eolos'un oğlu. Kendi öz kardeşi ile sevişmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Eolos bu çocuğu köpeklere yedirdi.
Makhaon : Kahramanlık devrinin ünlü hekimi.Asklepios'un oğlu. Podaleiros'un kardeşi.
Magnes : Medea'nın hizmetinde çalışan genç bir adam. Medea tarafından mıknatısa çevirildi.
Manto : Ünlü kahin Teiresias'ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiren Manto babası gibi gaipten haberler
verirdi.
Markıs : Hera'nın süt annesi.
Marpessa : Ares'in torunu Evenos'un kızı. İdas'la nişanlı iken Apollon onu kaçırınca İdas sevgilisi uğruna Apollonla döğüştü. Fakat Marpessa Apollon'un sevgisine güvenmediği için İdas'ı tercih etti.
Mars : Harp tanrısı Ares'e Romalıların verdiği ad.
Mater Matuta : Romalıların şafak tanrısı.
Meandros : Menderes nehrinin tanrısı. Okeanos ile Tethys'in oğlu.
Medea : Kolkhid kralı Aeites'in kızı. Sihirbaz Kirke'nin yeğeni.
Medos : Medea'nın oğlu
Medusa : Phorkos'un kızları olan üç Gorgon'dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir. Ve ona bakan taşa dönüşürdü.
Megaira : Uranos'un kanından yaratılan Erinyler denilen kin ve nefret tanrılarından biriydi.
Megara : Thebaİ kralının kızı, Herakles'in karısı oldu.
Megera : Üç hiddet tanrısından biriydi.Nazar değdiren olarak bilinirdi.
Melampus : Efsanevi yunan doktoru ve sihirbazı. Amythaon ile İdomene'nin oğlu.
Melanios : Atalante'yi koşuda yenen kahraman.
Melanippe : Eolos'un kızı Poseidon'dan iki oğlu olmuştu.
Meleagros : Kalydon kralının kızı.
Meliades : Uranos'un yeryüzüne damlayan kanından yaratılan periler.
Melissa : Girit kralının kızı olan bir peri. Amalthee ile beraber Zeus'u büyüttü.
Melos : Delos'lu bir delikanlı, adonis'in arkadaşıydı. Pelia adlı bir kızdan Melos adında bir oğlu oldu. Adonis'in ölümünden sonra kendini astı.
Melpomene : İlham perielrinden biri, trajedi ilham ederdi.
Memnon : Eos ile Tithonos'un oğlu. Akhilleus tarafında öldürüldü.
Memnonidler : Eos'un oğlu Memnon'un cesedinin yandığı ateşten doğan efsanevi kuşların adı.
Menelaos : Agememnon'un kardeşi, Helena'nın kocası. Paris karısı Helena'yı kaçırınca Troia'ya saldırdı.
Menippe : Orion'un kızı, ve Metiokha'nın kardeşi. Zeka tanrıçası bu iki kardeşe örgü öğretmişti, Aphrodite ise güzellik bahşetmişti. Ülkeleri veba salgınına yakalandığında tanrılar iki kardeşin kurban edilmesi halinde salgının kalkacağını söylediklerinde, iki kardeş kurban edilmeyi kabul ettiler ve kendilerini öldürdüler.
Menestheus : Peleus'un oğlu. Atina kralı Theseus ihtiyarlayınca krallığı onun elinden aldı.
Menoetios : Bir titan oğlu.
Menoikeus : Kreon'un oğlu. Thebai'yi kurtarmak için kendini şehrin surlarından aşağı attı.
Menthe : (Nane) Cehennemler tanrısı Hades'in gönül verdiği peri kızı. Hades'in karısı Persephone, onu kıkandı ve ayaklarının altında ezdi. Hades sevgilisine acıdı ve onu güzel kokulu naneye çevirdi.
Mentor : Alkimos'un oğlu. Odyseus'un sadık dostu. Athena Mentor'un kılığına girip Telemakhos'a öğüt verirdi.
Mercurius : Hermes'in latince adı.
Merope : Pleiadlardan biri. Atlas'ın kızı. Fani bir insanla evlendiği için kardeşleri ile birlikte yıldız olduğunda onlara oranla daha sönük ışık verdi. Mesopothamia Aphrodite'in rahibelerinden birinin kızı.
Mestra : Erysikhthon'un kızı. Poseidon'un sevgilisi, Mestra'nın babası Demeter'in hışmına uğrayıp sefalete düşmüştü. Poseidon'un kendisine bahşettiği istediği her şekle dönüşebilme yeteneği ile babasını kurtardı.
Metanira : Eleusis kralı Keleos'un karısı.
Metis : Hikmet ve tedbirlik tanrıçası. Okeanos ile Tethys'in kızı.
Midas : Phrigia'nın efsanevi kralı, Apollon Kulaklarını eşek kulağına çevirmişti.
Miletos : Anadoluda Miletus şehrini kuran kahraman: Apollon ile Deione'nin oğlu. Menderes nehrinin kızı Kyane ile evlendi. Kaunos ve Byblis adında iki çocuğu oldu.
Milon : Diolimos'un oğlu. Yunanistan'ın en meşhur atletlerinden biridir.
Minerva : Zeka tanrıçasına romalıların verdiği ad.
Minos : Girit Kralı
Minotauros : İnsan vücutlu boğa
başlı azılı bir canavar.
Minyad'lar : Minyas'ın üç kızına verilen ad. Dionysos namına yapılan bayrama katılmadıkları için cezalandırıldılar. Baykuşa dönüştürüldüler.
Mnemosyne : Uranos ile Gaia'nın kızı. Hatıra tanrıçası. Zeus'tan dokuz tane çocuğu oldu, bunlar ilham perileridir.
Mnestra : Danaid'lerden biri kocası Egius'u öldürdü
Moira'lar : Kader tanrıçaları. Zeus ile Themis'in üç kızı.
Molpis : Elis'li bir delikanlı memleketini kasıp kavuran kıtlıktan kurtulmak için kendini kurban etti.
Momos : Alay, istihza ve hiciv tanrıçası. Gecenin kızı.
Mopsos : Manto'nun oğlu
Moria : Anadolu da Lydia'lı bir kadın. Yılan sokması sonucu ölen kardeşini tekrar diriltti.
Mormo : İnsanları korkutmak için Hekate'nin emrinde olan korkunç bir kadın hayaleti.
Morpheus : Rüyaların tanrısı. Hypnos ile gecenin oğlu.
Moyskhlos : Hephaistos'un çırakları olan Kabir'lerin yeri.
Musagetes : Apollon'un lakabı, Musalarınrehberi anlamındadır.
Musaios : Ay'ın oğlu, Orpheus'un hocası ve en yakın dostu idi. İlham perileri tarafından büyütüldü.
Musa'lar : İlham perileri.
Mykenai : Samos adasında Perseus'un kurduğu bir şehir.
Myrmidonlar : Algine adasında yaşayan insanlar. Eskiden karınca oldukları için çok çalışırlardı.
Myrrha : Kıbrıs adası kralı Kinyras'ın kızı. Kral kendi öz kızı ile evlendi ve bu evlilikten Adonis doğdu.
Myrtilos : Arabacı Oinomaos yıldızı. Arabacıydı yıldız oldu.
Mysteria : Açık olmayan gizli yapılan tapınmaya bu ad verilir.