Luca sert esti

Galatasaray Teknik Direktörü Lucescu dünkü idmanda futbolcularına sert sözlü çıkışlarda bulundu. Çift kale maçta hatalı goller yiyen Kerem'e ‘‘Adam gibi oyna. Yoksa kaleye başkasını geçiririm’’ diye çıkışan Lucescu, birara sakatlık geçiren Serkan'ın tedavisini yapmak için sahaya girmek isteyen sağlık ekibine ‘‘Hiçbir şey yok’’ diyerek karşı çıktı. Lucescu ile Suat arasında da gerginlik yaşandı. Rumen teknik adamın bir uyarısına Suat tepki gösterdi. Ancak Lucescu olayı büyütmedi. G.Saray, Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için bugün İtalya'ya gidecek.

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