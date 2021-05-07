Zonguldak Yemekleri - Zonguldak'ta Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Zonguldak Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Zonguldak yemekleri, Karadeniz yöresinin birçok lezzetini bünyesinde barındırmaktadır. Bundan dolayı Zonguldak mutfağı, oldukça zengin içerikli ve lezzetli yemekleri ile ön plana çıkmayı başarmıştır.

Meşhur Zonguldak Yemekleri - Zonguldak Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

- Uğmaç Çorbası

- Tirit

- Tenekede Tavuk

- Kabuklu Fasulye

- Ereğli Pidesi

- Malay

- Beyaz Baklava

- Cizleme

- Kabaklı Börek

Uğmaç Çorbası

Değişik ismi ile dikkat eden Uğmaç çorbası basit yapısı ve lezzeti sayesinde beğenilen bir yemek olmuştur. Fazla malzeme kullanılmadan yapıldığı için çok masraflı bir yemek değildir. Un, su ve süt yardımıyla yapılan bir çorbadır. Tabi yöresel bir yemek olarak dikkat çekmeyi başarmıştır. Süt ile yapıldığı için son derece besleyicidir. Servis edilirken üzerine nane koyulması da çorbaya lezzet katan bir unsurdur.

Tirit

Tam anlamıyla yöresel bir lezzet olan Tirit yemeği müthiş görüntüsü ile dikkat çekmektedir. Et ve lavaşın aynı sofrada buluştuğu bu yemeği yerken tadına bayılacaksınız. Özel sofraların vazgeçilmezi olan Tirit, en çok Kurban Bayramı zamanında yapılmaktadır. Zonguldak meşhur yemeklerinden olan Tirit'in yapımı ise oldukça zahmetlidir. O yüzden belirli zamanlarda yapılması tercih edilmiştir.

Tenekede Tavuk

İsmini duyanları bile anında acıktıran bir yemek olan Tenekede tavuk piştikten sonra tam anlamıyla bir lezzet şöleni sunmaktadır. Tenekeye koyulan bütün bir tavuğun yavaş yavaş lokum kıvamında pişmesi sabırsızlıkla beklenmektedir. Harika tadı ve muhteşem bir şekilde kızarması sayesinde aç olanları rahatlıkla doyurabilir. Zonguldak ilinin sevilen bir yemeğidir ve Zonguldak şehrine gidenler bu yemeğin tadına bakmayı dört gözle beklemektedir.

Kabuklu Fasulye

Zonguldak şehrinin lezzetli sebze yemeklerinden birisi kabuklu fasulyedir. Yapılışı normal fasulyeye benzese de piştikten sonra içerisine mısır taneleri koyulmaktadır. Bundan dolayı yöresel bir lezzet olarak karşımıza çıkmıştır. Zonguldak yöresinde dört mevsim boyunca kabuklu fasulye pişirilebilir. Çünkü, kurutulan fasulyeler dört mevsim tüketilebilsin diye kurutulduktan sonra özenle saklanmaktadır.

Ereğli Pidesi

Fırından çıkan sıcak sıcak pideleri herkes bayılarak yer. Bunun için Ereğli'ye yolu düşenler Ereğli pidesini mutlaka tatmalıdır. Kıymalı iç harç hazırlandıktan sonra hamurun içerisine alınır ve kapatılarak pişirilir. Birçok yörede yapılan kıymalı pideler açık şekilde pişirilmektedir. Zonguldak Ereğli'de ise bu pideler kapalı bir şekilde pişirilir. Pideleri yemesi ise oldukça keyiflidir. Memnun kalacağınız bir kıymalı pide yemek için Ereğli pidesi ideal bir tercihtir.

Malay

Tadı ve görüntüsü ile ön plana çıkan Malay yemeği Zonguldak ilinin en ilgi gören yöresel yemeklerinden birisidir. Malay için kullanılan malzemeler arasında mısır unu, toz şeker ve dövülmüş ceviz bulunur. Ayrıca bu yemeğin tuzlu hali de vardır. Bunun için kaymak, soğan, kaz ciğeri ve tereyağı kullanılmaktadır. Geleneksel bir Zonguldak yemeği olarak son derece doyurucu ve besleyici bir lezzettir.

Beyaz Baklava

İsmi ile ilgi çeken bu baklava türünü yemek için Zonguldak şehrine gidebilirsiniz. Tadı oldukça lezzetli bir baklavadır. İsminden dolayı herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Normal baklavadan farklı yanı ise piştikten sonra kızarması çok beklenmez. Kızarması beklenmediği için ismi beyaz baklava olarak kalmıştır. Zonguldak şehrinde önemli bir yere sahip olan beyaz baklava oldukça meşhur bir yemektir.

Cizleme

Cizleme yemeğini seven çok sayıda Zonguldak'lı vardır. O yörelerde meşhur olan çok lezzetli bir ürün olan cizleme, krep benzeri bir yiyecektir. Bu yiyecek krepe benzese de Zonguldak'ta cizleme olarak bilinir. Bu sayede meşhur olmuş yöresel bir yiyecektir. İmkanlar el verdiği zaman sac üzerinde yapılan cizlemeyi yemekten son derece memnun kalırsınız. Başka bir yerde bulamayacağınız bu lezzeti Zonguldak'ta yiyebilirsiniz.

Kabaklı Börek

Börekler genellikle kıymalı, peynirli veya patatesli olur. Zonguldak şehrinde ise böreğin yapılış şekli kabaklıdır. Bal kabağının hazırlanması ile yapılan bu börek son derece nefis bir yapıya sahiptir. Yapılan iç harç rulo haline getirilir ve ardından pişirilir. Yemesi ise oldukça zevklidir. Doyurucu olmasının yanında lezzetli bir börek olarak dikkat çekmiştir.