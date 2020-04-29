Zomato'dan koronavirüsten etkilenen restoran çalışanları için 'yardım eli'

Kampanya kapsamında, partner mekanlarda indirimli yiyecek ve içecek alma ayrıcalığını sunan bir yeme-içme üyelik sistemi olan Zomato Gold’un satışından ve üyelik yenilemelerinden elde edilecek gelirin tamamı bir STK aracılığıyla, koronavirüsün neden olduğu kısıtlamalardan ötürü sektörde işini kaybetmiş ve zor durumda olan ihtiyaç sahibi garsonlar, komiler ve restoran çalışanlarına bağışlanacak.

15 Mayıs tarihine kadar sürecek bu kampanyaya destek vermek isteyenler, Zomato uygulaması üzerinden 1 yıllık Zomato Gold üyelik satın alımı veya yenilemesi karşılığında ihtiyaç sahibi restoranların çalışanlarına destek olabilecekler. Ayrıca Zomato, kampanyaya destek veren herkese ek olarak ücretsiz 1 yıllık üyeliği hediye olarak tanımlıyor.

Restoran çalışanlarına destek için #ŞimdiSıraBizde diyerek yürütülen Zomato Gold Yardım Eli kampanyası Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin ardından Portekiz, Avustralya ve Yeni Zelanda da hayata geçirilecek.