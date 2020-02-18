Ziyafet pilavı nasıl yapılır? Videolu ziyafet pilavı tarifi

Klasik bulgur veya pirinç pilavından sıkılanlar için bugüne dek denemedikleri kadar farklı ve doyurucu bir önerimiz var: Ziyafet pilavı. Küçük toplar haline getirilen köfteler önce nohutla ardından pirinçle buluşuyor, davet sofralarına yakışır bir pilav ortaya çıkıyor.

Ziyafet Pilavı Malzemeleri



Soğan için Malzemeler



4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet büyük boy soğan

Tuz



Pilav için Malzemeler



1 su bardağı nohut – haşlanmış

3 su bardağı pirinç

1 silme yemek kaşığı zerdeçal

1 silme yemek kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Karabiber

4 su bardağı su



Köftesi için Malzemeler



300 gr. orta yağlı dana kıyma

1 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber



Köfte için;



Kıyma, ketçap, yenibahar, kimyon, tuz ve karabiberi bir karıştırma kabının içerisine alıp, iyice yoğurun.

Misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

Pilav için;



Soğanlarınızı ince piyazlık doğrayın.



Pilav tencerenize zeytinyağı ekleyin ve doğradığınız soğanları içerisine alıp tuz serpin.



Soğanlarınız iyice yumuşayana kadar pişirin.



Soğanlarınız pişince ayrı bir tabağa aktarın ve hazırladığınız köfteleri soğanları pişirdiğiniz tencereye alın.



Köfteler hafif renk alınca içerisine haşlanmış nohutları atın.



Köfte ve nohutlarınızı tek bir kat olacak şekilde tencerenin tabanına yayın.



Üzerlerine pişirdiğiniz soğanları tek kat olacak şekilde yayın.



Soğanınızın üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyin ve yayın.



Bir karıştırma kabında zerdeçal, toz kırmızı biberi birlikte karıştırın.



Ardından pirincin üzerine ekleyip, tuz ve karabiberini ekleyip kapağını kapatın.



Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin.