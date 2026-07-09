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Zeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)

Zeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)

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Sofralarımızın en sevilen zeytinyağlı yemeklerinden taze fasulye, yaz aylarında lezzetine doyum olmayan enfes bir seçenek oluyor. Bu geleneksel lezzet, zeytinyağı ve domatesin sulu lezzetiyle hazırlanıp damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Mutfakta uzun saatler harcamadan kolayca hazırlanırken, sıcak yaz günlerinde hafifliği ile leziz bir ana öğün alternatifi sunuyor. İşte, tam kıvamında zeytinyağlı taze fasulye için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Zeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)
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Zeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)
Zeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 500 gram fasulye
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 adet pembe domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Sıcak su
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Fasulyeleri ayıklayıp doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Soğanları küp şeklinde doğrayın. Sarımsakları ince ince doğrayın.
  2. Kavurma aşaması
    Bir tencereye zeytinyağını alıp ısıtın. Soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Sarımsak ve şekeri ilave edip bir iki dakika daha soteleyin. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri de tencereye ilave edip pişirmeye devam edin. Tuz, karabiber ve fasulyeleri ekleyip beş dakika kadar kavurun.
  3. Pişirme aşaması
    Fasulyelerin üzerini geçecek miktarda sıcak su ekleyip karıştırın. Kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
  4. Servis aşaması
    Uygun bir tabağa alıp damak tadınıza göre sıcak veya soğuk servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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