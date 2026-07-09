Zeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)

Sofralarımızın en sevilen zeytinyağlı yemeklerinden taze fasulye, yaz aylarında lezzetine doyum olmayan enfes bir seçenek oluyor. Bu geleneksel lezzet, zeytinyağı ve domatesin sulu lezzetiyle hazırlanıp damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Mutfakta uzun saatler harcamadan kolayca hazırlanırken, sıcak yaz günlerinde hafifliği ile leziz bir ana öğün alternatifi sunuyor. İşte, tam kıvamında zeytinyağlı taze fasulye için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...