Zeytinyağlı patlıcan ruloları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zeytinyağlı patlıcan ruloları tarifi

Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışma programında gelinlerin rekabeti devam ediyor. Bugünün menüsünde yer alan zeytinyağlı patlıcan rulolarıyla bir yandan gelinler hünerlerini konuştururken diğer yandan akşam yemeği hazırlığı içerisinde olan hanımlar zeytinyağlı patlıcan ruloları nasıl yapılır şeklinde aramalara başladı. İşte sizin için hazırladığımız zeytinyağlı patlıcan ruloları tarifi detayları.

Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları Yapımı için Malzemeler

2 patlıcan

3 soğan

1 küp şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 domates

Tuz, karabiber

Kızartmak için;

Zeytinyağı

Sunumu için;



4 kiraz domates

Kıvırcık maydanoz

Zeytinyağlı Patlıcanlı Rulolar Nasıl yapılır?

Patlıcanları yıkayıp mümkün olduğunca ince bir şekilde uzunlamasına dilimleyin ve 15 dakika tuzlu suda bekletin.

Patlıcanların suyunu iyice süzdükten sonra kızgın zeytinyağında kızartın. Tabağın altına havlu kağıt serin ve kızarmış patlıcanların yağını bu şekilde süzdürün.

Diğer yandan soğanların kabuklarını soyup piyazlık doğrayın. Tencerede zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun.

Şekeri ve ince dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.

Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Soğanlara ilave ederek pişirin. Domatesler suyunu çekince tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın.

Her patlıcan diliminin uç kısmına domatesli soğandan yerleştirin. Rulo şeklinde sarın ve kaymaması için her birine ortasından kürdan batırın.

Isıya dayanıklı bir kaba dizerek 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

Kiraz domatesleri ince dilimleyip patlıcandaki kürdanlara batırın. Kenarlarına maydanoz dizin. Soğuk servis yapın. Afiyet olsun.