Zeytinyağlı patlıcan ruloları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zeytinyağlı patlıcan ruloları tarifi
Hafta içi her gün yayınlanan ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ’da yapılan tarifler beğeniyle takip edilmeye devam ediyor. Bugünün menüsünde yer alan zeytinyağlı patlıcan ruloları da özellikle ev hanımları tarafından en çok aranan yemeklerden biri oldu. Yapımı oldukça pratik olan zeytinyağlı patlıcan ruloları nasıl yapılır siz de merak ediyorsanız, tarifi, malzemeleri ve kolay yapımıyla, işte zeytinyağlı patlıcan ruloları…
Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışma programında gelinlerin rekabeti devam ediyor. Bugünün menüsünde yer alan zeytinyağlı patlıcan rulolarıyla bir yandan gelinler hünerlerini konuştururken diğer yandan akşam yemeği hazırlığı içerisinde olan hanımlar zeytinyağlı patlıcan ruloları nasıl yapılır şeklinde aramalara başladı. İşte sizin için hazırladığımız zeytinyağlı patlıcan ruloları tarifi detayları.
Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları Yapımı için Malzemeler
- 2 patlıcan
- 3 soğan
- 1 küp şeker
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 3 domates
- Tuz, karabiber
Kızartmak için;
Zeytinyağı
Sunumu için;
4 kiraz domates
Kıvırcık maydanoz
Zeytinyağlı Patlıcanlı Rulolar Nasıl yapılır?
Patlıcanları yıkayıp mümkün olduğunca ince bir şekilde uzunlamasına dilimleyin ve 15 dakika tuzlu suda bekletin.
Patlıcanların suyunu iyice süzdükten sonra kızgın zeytinyağında kızartın. Tabağın altına havlu kağıt serin ve kızarmış patlıcanların yağını bu şekilde süzdürün.
Diğer yandan soğanların kabuklarını soyup piyazlık doğrayın. Tencerede zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun.
Şekeri ve ince dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.
Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Soğanlara ilave ederek pişirin. Domatesler suyunu çekince tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın.
Her patlıcan diliminin uç kısmına domatesli soğandan yerleştirin. Rulo şeklinde sarın ve kaymaması için her birine ortasından kürdan batırın.
Isıya dayanıklı bir kaba dizerek 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
Kiraz domatesleri ince dilimleyip patlıcandaki kürdanlara batırın. Kenarlarına maydanoz dizin. Soğuk servis yapın. Afiyet olsun.