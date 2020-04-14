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Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Zeytinyağlı bol malzemeli taze kabak ve biber dolması

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Zeytinyağlı bol malzemeli taze kabak ve biber dolması
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Her dönemin favori yemeklerin dolma, taze kabak ve biberlerin çıkmaya başladığı bugünlerde sofralarınızın baş misafiri olabilir. Hemen herkesin bildiği zeytinyağlı dolma tarifine birkaç ekleme ve dokunuşla birlikte güzel bir lezzet katmak mümkün. İşte aile üyelerinin bayılarak yiyeceği zeytinyağlı ve bol malzemeli kabak ve biber dolması tarifi;

Malzemeler:

12 adet küçük dolmalık kabak

5 adet dolmalık biber

Yarım demet maydanoz

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

4 adet domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım kahve fincanı nar ekşisi

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Dolmalık kabak ve biberlerin içini oyup yıkayalım. Diğer malzemeleri küçük küçük doğrayalım.

Tüm malzemeleri karıştırıp dolmaları dolduralım.

Tenceremize yerleştirip üzerine 1.5 su bardağı su, tuz ve nane ekleyelim ocağa koyup kaynayınca altını kısalım.

45-50 dakika pişirelim.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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