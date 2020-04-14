Zeytinyağlı bol malzemeli taze kabak ve biber dolması
Her dönemin favori yemeklerin dolma, taze kabak ve biberlerin çıkmaya başladığı bugünlerde sofralarınızın baş misafiri olabilir. Hemen herkesin bildiği zeytinyağlı dolma tarifine birkaç ekleme ve dokunuşla birlikte güzel bir lezzet katmak mümkün. İşte aile üyelerinin bayılarak yiyeceği zeytinyağlı ve bol malzemeli kabak ve biber dolması tarifi;
Malzemeler:
12 adet küçük dolmalık kabak
5 adet dolmalık biber
Yarım demet maydanoz
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
4 adet domates
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kuru nane
1.5 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım kahve fincanı nar ekşisi
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
Dolmalık kabak ve biberlerin içini oyup yıkayalım. Diğer malzemeleri küçük küçük doğrayalım.
Tüm malzemeleri karıştırıp dolmaları dolduralım.
Tenceremize yerleştirip üzerine 1.5 su bardağı su, tuz ve nane ekleyelim ocağa koyup kaynayınca altını kısalım.
45-50 dakika pişirelim.
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