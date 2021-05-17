Zeytinyağlı bakla tarifi: Zeytinyağlı bakla nasıl yapılır?

Taze bakla, mevsiminde zeytinyağlı yemek olarak hazırlanabileceği gibi mevsimi geçtikten sonra da kuru ya da iç bakla olarak da tercih edilebilir. Ayrıca yoğurt eşliğinde ikram edildiğinde de çok lezzetli oluyor. Eğer denemek isterseniz, zeytinyağlı bakla tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

1 kilogram taze bakla

3-4 dal ince kıyılmış taze soğan

1 adet kuru soğan

1,5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı toz şeker

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

Bir tutam dereotu

1 adet limonun suyu

Tuz

NASIL YAPILIR?

Baklaları güzelce yıkayıp ayıklayın ve büyüklüğüne göre ikiye ya da üçe ayırın. Kararmasını önlemek için yarım limon suyu ve bir yemek kaşığı un eklenmiş suda bekletin. Tencereyi ocağa alın ve zeytinyağı ekleyin. Daha sonra piyazlık olacak şekilde soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Ardından baklaları ekleyin ve tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin. Daha sonra şeker, sıcak su, tuz ve kalan yarım limonun suyunu da ekleyip baklalar yumuşayana kadar pişirin. Baklalar piştikten sonra ince kıyılmış dereotunu üzerine serpin ve soğumaya bırakın. Dilerseniz yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.