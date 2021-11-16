Zeytinyağı bozulur mu? Güneşte, sıcakta ve buzlukta donarsa saf zeytinyağı bozulur mu

Zeytinyağı diğer yağlara göre doğal bir besin kaynağıdır. O yüzden mutlaka yemeklerde kullanılan en önemli besin kaynakları içerisinde gelmektedir. Sadece yemeklerde değil kahvaltıda ya da farklı amaçlar altında da kullanıldığını söylemek mümkün. Zeytinyağının bozulup bozulmayacağı ise merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

Zeytinyağı Bozulur mu?

Zeytinyağının belli bir raf ömrü bulunmaktadır. Genel olarak hasattan 2 yıl sonra kadar bir raf ömrü olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda zeytinyağı bekledikçe tadı değişebilir ancak herhangi bir şekilde zehirleme yaratmaz. Yine de belli bir süre sonra zeytinyağının bozulabileceğini ifade etmek gerekir.

Güneşte Saf Zeytinyağı Bozulur mu?

Zeytinyağı mutlaka güneşten uzak tutulmalıdır. Eğer bu gerçekleşmez ise raf ömrünün kısa bir zamanında bozulur. Yani zeytinyağı güneş ile direkt temas etmemelidir.

Sıcakta Saf Zeytinyağı Bozulur mu?

Aynı şekilde güneşte olduğu gibi sıcaklığı tutulduğu zaman zeytinyağı bozulma durumunun yaratmaktadır. Özellikle 2 yıllık raf ömründen çok daha kısa bir süre içerisinde bozulma sürecine girebilir.

Buzlukta Donarsa Saf Zeytinyağı Bozulur mu?

Genelde bir süre boyunca buzlukta saf zeytinyağı donuk bir halde tutulmaktadır. Ancak bunun da belli bir süresi vardır. Bu süre geçerse bulanık bir görüntü ortaya çıkar ve bozulma durumu yaşanır.