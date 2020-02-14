Zeytin Gömeç'ten, tahin Akseki'den, pirinç Bafra'dan

Bu örnekleri ararken yolum merkezi İstanbul’da bulunan Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi ile kesişti. 2017 yılı sonunda faaliyete geçen kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Avcıergun'a, hem üretici hem de tüketici tarafında neler yaptıklarına dair merak ettiklerimi de sorma fırsatı yakaladım.

Tabii ki öğrendiklerimi kendime saklayacak değildim. Önemli satır başlarını aşağıda sizin için özetledim. Ama açık söylemek gerekirse ben henüz Temiz Hasat’ın ürünlerini deneyebilmiş değilim. Denemiş olan varsa, yorumlarını e-posta adresim ya da sosyal medya hesaplarım üzerinden almak isterim. Gelelim Avcıergun'un anlattıklarına…

- 27 gönüllü tarafından kurulan Temiz Hasat’ın amacı, özellikle kadın ve aile merkezli küçük çiftçinin, kendi toprağında temiz tarım ile ürettiği ürününü, büyük şehirlerde lezzetli ve güvenilir tarım ürünleri arayanlarla aracısız buluşturabilmek.

- Kooperatif, ürünlerin yetişeceği bölgeleri seçerken şu kıstaslar üzerinden değerlendirme yapıyor: Temiz ve mevsiminde tarım, kalıntısız ürün, kadının üretim ile ekonomiye katılımı, ortak üretim ile yöresel kalkınma.

- Halihazırda bu kıstaslar üzerinden seçilen üretim bölgeleri ise Edremit Körfezi (Balıkesir), Bafra Kızılırmak Deltası (Samsun), Gördes (Manisa), Osmaneli (Bilecik), Baklan (Denizli), İbradı (Antalya). Bu bölgelerin tamamında toplam 40’a yakın çiftçi Temiz Hasat için üretim yapıyor.

- Kooperatifin bünyesinde bulunan ziraat mühendisleri ürünün yetiştiği toprağı ve tarımda kullanılan suyu, ürünler tüketiciyle buluşmadan önce akredite laboratuvarlar aracılığıyla denetimden geçiriyor.

- Peki neler var bu ürünler arasında? Liste epey uzun. Kooperatifin internet sitesinden görebildiğim kadarıyla zeytin, soğuk sıkım zeytinyağı, salça, domates püresi, peynir, kabuklu kuruyemişler, elma sirkesi, tam yağlı tulum peyniri, çeşitli meyve reçelleri, narenciye çiçekleri balı, yayık tereyağı, uç yaprak salamurası, tarhana, tam buğday unu, keçiboynuzu pekmezi gibi çeşit çeşit tarım ve hayvancılık ürünü ellerinde mevcut.

- İnternete güvenmeyen, gözüyle görüp alışveriş yapmak isteyenler için şu an Şişli’de bir dükkanları da var. Yakında bu dükkanlara Sarıyer, Beykoz ve Kadıköy’de yenileri de eklenecekmiş. Ama benim asıl dikkatimi çeken “dayanışma paketi” uygulamaları oldu.

- Nedir bu “dayanışma paketi”? Sipariş üzerine üretimi öngören bu modelde işler şöyle ilerliyor. Çocuklu aileler ve çocuksuz aileler için iki ayrı dayanışma paketi tasarlanmış. Tüketici tercih ettiği paketin ödemesini yapıyor. Ardından aralarında tahıl, bakliyat, zeytin ve zeytinyağı, süt ürünleri, işlenmiş yaş ve kuru gıdalar (salça, turşu, reçel…), kabuklu kuruyemişler olarak 6 kategori ve 30 çeşit ürünün yer aldığı paketler, üç ayda bir tüketicinin adresine teslim ediliyor. Böylece hem üretici satacağından emin olduğu ürünü üretiyor, hem de tüketici mevsimlik ürünleri sofrasına getirme şansı buluyor.