Zerdeçallı tartın sırrı içindeki baharatı

Her tart, hamurunun kıvamına, iç malzemelerine ve şeker oranına göre farklı bir lezzete kavuşuyor. Bu nedenle tart tarifleri damak tadınıza uyabilecek bazı değişikliklere açık oluyor. Hamurunun kıyır kıyır olması da tartların başarılı olduğunun bir göstergesi haline geliyor. Bu sırada iç malzemesinin hamuru yumuşatmadan lezzetine lezzet katması da ayrı bir önem kazanıyor. Tart hamurunun kıvamının püf noktasını da, tereyağı miktarı ve hamura nasıl eklendiği belirliyor. Aynı zamanda hamuru pişirmek için kullandığınız kalıp ve pişme süresi, tartın lezzetini büyük oranda etkiliyor. Ancak size tart yapmanın en önemli sırrını da vermem gerekiyor. Tartı hazırlarken hamuru elde yoğurmak yerine mutfak robotunda karıştırmak içindeki yağın yumuşamasını engelliyor. El sıcaklığı hamura ne kadar geçerse, şekil vermesi o kadar zor bir hamur ortaya çıkıyor. Dolapta bekletmek de kesinlikle atlanmaması gereken önemli bir adım. Donan hamuru kalıba yerleştirmek içinse yağlı kağıttan yardım almanız gerekiyor. Böylece hamura, tezgahın üstüne yapışmadan şekil verilirken, kalıba daha rahat yerleştiriliyor. Fırına göndermeden önce kalıba yerleştirilen hamura çatalla delikler açarsanız da, hamur kabarmadan incecik bir tart haline getirilebiliyor.

Tart yapmanın püf noktalarını öğrendiğimize göre sıra benim tarifte kullandığım başka bir püf noktasını anlatmaya geldi. Tartın sosunu hazırlarken bir tatlı kaşığı zerdeçal koydum. Zerdeçal hem görüntüsünü güzelleştirdi, hem de tadına inanılmaz güzel bir lezzet kattı. Biliyorsunuz ki zerdeçalın vücudumuza olan faydaları araştırmalarla ortaya konmuş durumda. Zerdeçalın, çağımızın hızlı beslenme ve hızlı yaşam nedeniyle ortaya çıkan unutkanlığa şifa olduğu söyleniyor. Ayrıca mideye karşı koruyucu özelliğinin olduğu da belirtiliyor. Ben de bu güzel besin kaynağını sosun içine ekleyerek daha hafif ve daha lezzetli bir tarif keşfetmiş oldum.

Tarife uyarak ve adım adım ilerleyerek eminim ki siz de zerdeçallı tartı başarıyla yapıp, afiyetle yiyeceksiniz. Malzemelerinizi soğuk olarak kullanmayı unutmayın. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. 😊

Malzemeler:

300 gram un

100 gram tereyağı

100 gram şeker

2 adet yumurta

1 limon rendesi

1 paket hamur kabartma tozu

Sos için:

300 mililitre süt

Yarım adet limon suyu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 tatlı kaşığı zerdeçal

200 gram beyaz yumuşak peynir

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

Yapılışı:

Unu eleyerek yoğurma kabına alın. Tereyağını ekleyerek karıştırın. Daha sonra şekeri, limon rendesini, yumurtayı ve kabartma tozunu ekleyerek güzelce yoğurun. Yumurtanın ve yağın oda ısısında olmasına dikkat edin. Hamur toparlandıktan sonra sararak, rulo haline getirin. Streç filmle üzerini hava almayacak şekilde kapatın. 1 saat kadar dolapta beklemeye bırakın.

Sosu için sütü küçük bir tencerenin içine koyun. Altı orta ısıdayken içine buğday nişastasını ilave edin. Zerdeçalı da ekledikten sonra güzelce karıştırın. Biraz kıvam almaya yakınken peynirleri ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alması için karıştırıcıyla iyice karıştırarak ocağın altını kapatın. Başka bir kapta yumurtaları, şekeri ve limonu çırpın. Karışımı sosun içine azar azar fakat çok hızlı karıştırarak dökün. Sonra soğumaya bırakın.

Hamuru beklediği dolaptan çıkarın ve iki eşit parçaya bölün. Yağlı kağıdın üzerinde oklavadan yardım alarak kullanacağınız kabın büyüklüğüne göre açın. Pişirme kabını yağlayıp, un dökün. Açılan hamurun üzerine sosunu yayın. Kalan hamuru da aynı şekilde açarak sosun üzerini geçecek şekilde kapatın. Elinizi hamurun kenarlarına bastırarak kapatın. Bir bıçak yardımıyla hamurun üstüne çizikler atın. Son olarak ufalanmış fındık ve tane fındık serperek, süsleyin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Tartınızın kurumaması için fırınınızın içine bir kaseye su koyabilirsiniz. Fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri dökerek servise hazır hale getirin.

Haftanın ipucu:

Makarna yaparken mutlaka ya karıştırmak ya da üzerine dökmek üzere bir sos hazırlıyoruz. Makarnayı haşladığınız suyu dökmeden önce sosunuzun hazır olmasını bekleyin. Eğer sosunuz koyu olursa, haşlama suyundan dökerek daha lezzetli bir sos elde edebilirsiniz.

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