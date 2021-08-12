Zerde nedir, nasıl yapılır? İşte zerdenin malzemeleri ve yapım aşamaları

Zerde, Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa Tekirdağ Edirne ve Karaman yörelerine ait geleneksel bir tatlıdır. Pirinçle su pişirilerek ve içine kızamık şekeri (lohusa şekeri) ve karanfil atılarak hazırlanır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir.

Zerde düğünlerde, bebeklerin dünyaya gelişi kutlamalarında ve Muharrem ayının ilk on gününde servis edilmesiyle meşhurdu



MALZEMELER



3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı baldo pirinç

4 çorba kaşığı patates nişastası

1 su bardağı gül suyu

1 çorba kaşığı safran

1 tutam zerdeçal

2 çorba kaşığı kuş üzümü

Aldığı kadar su

Tuz

YAPILIŞI



İlk olarak safranın üzerine bol miktarda gül suyu bırakılır. Bu şekilde bekleyerek safranın renginin güzel şekilde çıkması sağlanır. Su tencereye konulup, yıkanılan

pirinç ilave edilir. Pirinçler şişene kadar pişirilir. Pirinçler pişince 25 dakika daha haşlanarak şeker ilave edilip bir kaç dakika daha pişirdikten sonra ateş iyice kısılır. Gül suyu ile birlikte safran ilave edilir. Hemen ardından zerdeçal konularak çok hoş bir renk elde edilir. Kuş üzümü eklendikten sonra gül suyu ile inceltilen patates nişastası ince ince akıtılarak zerdeye ilave edilir. Kıvam alana kadar karıştırılarak pişirilir. Zerde ateşten alınarak kâselere paylaştırılır. Soğuduktan sonra üzerine fındık, ceviz, Hindistan cevizi serpilerek süslenir.

hazırlanır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir