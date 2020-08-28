MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıZerde nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından günümüze gelen zerde tatlısı yapılışı ve tarifi
GeriMutfak Tüyoları Zerde nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından günümüze gelen zerde tatlısı yapılışı ve tarifi 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 28.08.2020 - 22:54 | Son Güncelleme:

Zerde nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından günümüze gelen zerde tatlısı yapılışı ve tarifi 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zerde nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından günümüze gelen zerde tatlısı yapılışı ve tarifi 
Abone Olgoogle-news

Zerde tatlısı tarifi, geleneksel tatlı lezzetlerinin başında geliyor. Hazırlaması oldukça kolay olan zerde tatlısı, özel günlerde misafir sofralarınız için farklılık yaratabilir. Pirinçle su pişirilerek hazırlanan zerde tatlısını denemek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. Peki, Zerde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir ? İşte, Osmanlı mutfağından günümüze gelen zerde tatlısı tarifi ve adım adım yapılış aşaması.

Osmanlı mutfağından sofralarımıza kadar gelen zerde tatlısı  İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Edirne'de geleneğini sürdürüyor. Eski dönemlerde özel günlerde hazırlanan zerde tatlısı olukça hafif bir tarif. İşte, zerde tatlısı tarifi ve hazırlanışı. 

Malzemeler:

1 çay bardağı kırık pirinç

6-7 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı safran

1 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Hazırlanışı:

Pirinci tencerede 4-5 su bardağı kadar suyla haşlamaya başlayın. Haşlama suyunun kıvamına göre 1-2 su bardağı daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Safranı sıcak suda rengi çıkana kadar bekletin. Pirinçler yumuşadığında şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü tencereye ekleyin.

Bu esnada nişastayı 1 çay bardağı kadar suyla açın ve onu da tatlıya ilave edin.  2-3 dakika daha kaynattığınız tatlıyı kaselere bölüştürüp soğuyup katılaşana kadar bekletin.

Ardından üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

 
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi