Zerde nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından günümüze gelen zerde tatlısı yapılışı ve tarifi 

Osmanlı mutfağından sofralarımıza kadar gelen zerde tatlısı İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Edirne'de geleneğini sürdürüyor. Eski dönemlerde özel günlerde hazırlanan zerde tatlısı olukça hafif bir tarif. İşte, zerde tatlısı tarifi ve hazırlanışı.

Malzemeler:

1 çay bardağı kırık pirinç

6-7 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı safran

1 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Hazırlanışı:

Pirinci tencerede 4-5 su bardağı kadar suyla haşlamaya başlayın. Haşlama suyunun kıvamına göre 1-2 su bardağı daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Safranı sıcak suda rengi çıkana kadar bekletin. Pirinçler yumuşadığında şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü tencereye ekleyin.

Bu esnada nişastayı 1 çay bardağı kadar suyla açın ve onu da tatlıya ilave edin. 2-3 dakika daha kaynattığınız tatlıyı kaselere bölüştürüp soğuyup katılaşana kadar bekletin.

Ardından üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.