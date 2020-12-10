Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi
Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil aşırıya kaçmamak koşuluyla üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten koruyor. Bunun yanı sıra öksürüğe de iyi gelir, balgam söktürücü etki gösterir ve mide bulantısına da faydalı. Ancak aşırı tüketimi gaz, mide yanması gibi sorunlara neden olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sizin için zencefilin tat ve şifa kattığı müthiş bir kırmızı mercimek çorbası hazırladı...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan
- 1 su bardağı et suyu
- 4 su bardağı su
- 1 parça zencefil
- Tuz
- Karabiber
- Kişniş yaprakları
Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Mercimekleri ayıklayıp yıkayın.
Soğanı küp küp doğrayın.
Bir tencerede zeytinyağında soğanı 3-4 dakika soteleyin.
Ardından ince doğranmış sarımsakları ve dilimlenmiş taze zencefilleri de 1 dakika soteleyin.
Üzerine et suyu ve su ekleyip kaynayıncaya kadar pişirin.
Ardından kırmızı mercimekleri ekleyip yaklaşıp 25 dakika yumuşayana kadar pişirin.
Pişen karışımı blender'dan geçirin, gerekirse sıcak su ile kıvamı açın.
En son tuz ve karabiber ekleyin.
Kişniş yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...