Zencefil, zerdeçal ve tarçını bu tarifle daha fazla tüketin

Hastalıklara karşı kalkan görevi gören bağışıklık sistemini güçlendirmenin birçok yolu bulunuyor. Zayıflaması sonucu vücudun hastalıklara açık hale gelmesine neden olan bu sistemi güçlendirmekse, sağlıklı yaşamaya özen göstermekle mümkün oluyor.

Dengeli beslenmek ve bu sırada vücuda iyi gelen besinleri tüketmek de kilit noktayı oluşturuyor. Bütün vücudun beraberce çalışarak dengede olmasını sağlayan bağışıklık sistemi için aynı zamanda temizliğe de dikkat etmek gerekiyor. Düzenli egzersiz yaparak sağlıklı kilo oranını sabit tutmak, ağız, el ve beden temizliğini aksatmamak da destekleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, enfeksiyonlardan korunmak için metabolizmayı hızlandırma ve kan şekerini destekleme özelliğine sahip zencefilden yardım alınmasını öneriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen zencefilin, enfeksiyonlara karşı vücudun verdiği tepkileri hızlandırdığı söyleniyor.

Araştırmalara göre içinde bulunan antioksidanlar ve bileşenler sayesinde solunum yollarını korumaya yardımcı olurken, mide problemlerinin giderilmesine de zemin hazırlıyor. Soğuk algınlığına karşı her derde deva zencefilin yanı sıra zerdeçal da sıklıkla kullanılıyor. Hastalıkların iyileşme sürecini kısalttığı ortaya çıkan zerdeçalın, antioksidan içeren bileşenleriyle vücutta koruyucu etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Peki bu baharatları daha fazla tüketebileceğiniz tarif nasıl hazırlanıyor?

Malzemeler:

500 gram taze zencefil

250 gram taze zerdeçal

1 yemek kaşığı tarçın

Bal

Nasıl yapılır?

Zencefilin kabuğunu soyduktan sonra doğrayıcıdan geçirin. Pürüzsüz hale getirmeden, pütürlü şekilde kalabilir.

250 gram zerdeçalı da aynı şekilde doğrayıcıdan geçirerek bir kabın içerisine alın.

Dolu bir yemek kaşığı tarçını ilave edin.

Marmelat kıvamı alana kadar bal ekleyerek karıştırın.

Hazırlanan karışımı bir kavanoza aktararak buzdolabının alt kısmında uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Bağışıklık sisteminizin zayıfladığını düşündüğünüz dönemlerde bir kupa kaynar suya, bir kaşık bu karışımdan koyun.

5 dakika dinlendikten sonra tüketin.