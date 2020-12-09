Zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefil çayı nelere faydalıdır?

BALLI ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ

Zencefilden sarımsak dişi boyutlarında bir parça kesip dış kabuğunu bir çay kaşığı yardımıyla soyun. Zencefili cezveye koyup üzerine 1 su bardağı su ekleyin. 10 dakika kadar kaynattığınız çayı süzüp bardağa alın. Biraz ılınınca içine 1 tatlı kaşığı da bal ilave edin. Bu çay özellikle öksürük şikayeti çektiğiniz dönemlerde boğazınızı rahatlatıp öksürüğünüzü atmanıza yardımcı olacaktır.

LİMONLU ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ

Zencefilden yine sarımsak dişi boyutlarında bir parça kesip dış kabuğunu bir çay kaşığı yardımıyla soyun. Yarım limonun suyunu sıkıp zencefille birlikte bir cezveye alın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip 10 dakika kadar kaynattıktan sonra süzüp içebilirsiniz.

TARÇINLI VE ANANASLI ZENCEFİL ÇAYI

Bir diş sarımsak kadar zencefili soyup tencereye alın. Üzerine 1 dilim ananas, 1 adet çubuk tarçın ve yarım limon ekleyip üzerine yarım litre su ilave edin. Bu çayı tencerede 20 dakika kadar kaynattıktan sonra ılınmasını bekleyin. Sonra da süzüp afiyetle için. Bu çay zencefile ananas ve tarçının şifasını da katıyor. Yağ yakımını hızlandırdığı söyleniyor ve dolayısıyla kilo vermek isteyenlere öneriliyor.

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Zencefil hazımsızlık ve mide şişkinliğini hafifletmenin yanı sıra mide ağrısına ve bulantısına karşı etkisiyle de bilinir. Hem ishali hem de kabızlığı önlemeye yardımcı etkisi olan zencefil vücut ısısını artırarak toksinlerin atımına destek olur.

Düzenli tüketildiğinde inme ve kalp krizi oranını azalttığı, kötü kolesterolü düşürdüğü bilinen zencefilin en önemli özelliklerinden biri de bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara tepki gösterme süresini kısaltmasıdır.

İyi bir antiseptik olan zencefil aynı zamanda ağrı kesici ve iltihaplanmayı azaltıcı bir etkiye sahiptir.

ZENCEFİLİN ZARARLARI NELERDİR?

Her ne kadar faydalarıyla bilinse de zencefil tüketim miktarını abartmamak gerekir. Günlük, 1,2 gramdan fazla tüketilmemesi gereken zencefil ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etkilere yol açabilir. Kan sulandırma özelliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesi tüketiminin durdurulması tavsiye edilen zencefilin 2 yaşından küçüklere verilmemesi, çocuklara ise yetişkinlerin üçte biri oranda verilmesi uygun olur. Hamilelikte de fazla zencefil tüketiminin düşüğe yol açabileceği konusunda uyarılar bulunur.

Kendinizde böyle bir yan etki gözlemlediyseniz ya da hamilelik gibi özel bir durumunuz varsa zencefil tüketimiyle ilgili doktorunuza mutlaka danışmanız gerekir.