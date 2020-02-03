Zaman Kazandıran 4 Pratik Hamur İşi Tarifi

Evet, evet yanlış duymadınız. 4D sıcak hava sistemli Bosch ankastre fırında 4 tepside aynı anda pişirme yapabilirsiniz. Fırının her yerine eşit ısı dağılımı sağlayan 4D sıcak hava sistemi, yemeklerin 4 rafta da aynı anda homojen ve mükemmel biçimde pişmesini sağlar. Böylece tatları birbirine karışmadan mükemmel lezzetleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

Biz de bu harikalar yaratan fırını denedik. Peynirli dereotlu poğaça, patatesli gül böreği, tarçınlı bademli kurabiye ve damla çikolatalı muffin’i aynı anda pişirdik. Bu deneyimimizi ve yaptığımız tarifleri izlemek için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.

Siz de bu müthiş zaman kazandıran teknolojiyle tanışmak için Bosch mağazalarına uğrayabilirsiniz.



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