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İHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Zahire ayı başladı... Yaz lezzetleri kışın da sofraları süsleyecek

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Zahire ayı başladı... Yaz lezzetleri kışın da sofraları süsleyecek
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Kahramanmaraş’ta yaz mevsiminde elde edilen ürünler temizlenip kurutularak kış mevsiminde tüketilmek için hazırlanıyor.

Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Uludağ, kış hazırlıklarına başladı. Genellikle kentteki kadınlar tarafından yapılan kış hazırlığını kendi başına yapan Uludağ, kendi bahçesinin mahsulü olan patlıcan, kabak, biber, erik ve kayısı gibi ürünleri temizledikten sonra kimisini ip yardımıyla asarak kurutmaya bırakıyor, kimisini sergilere bırakarak kurutuyor.

Zahire ayı başladı... Yaz lezzetleri kışın da sofraları süsleyecek

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde kışlık ürünler hazırladıklarını belirten Mustafa Uludağ, “Kahramanmaraş yöresinde zahire ayı başladı ve kuruluklar balkonlarda görülmeye başladı. Kente özgü başta patlıcan, salatalık ve biber gibi ürünler temizlendikten sonra ip yardımıyla dizilerek balkonlara asılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kışa hazırlık olarak başta tarhana olmak üzere konserve, salça ve sumak ekşisi ile pekmez de hazırlıyoruz. Yani havalar soğuduğu ve kış mevsimi geldiğinde ise bu ürünleri tüketiyoruz” dedi.

Zahire ayı başladı... Yaz lezzetleri kışın da sofraları süsleyecek

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