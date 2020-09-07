Zahire ayı başladı... Yaz lezzetleri kışın da sofraları süsleyecek

Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Uludağ, kış hazırlıklarına başladı. Genellikle kentteki kadınlar tarafından yapılan kış hazırlığını kendi başına yapan Uludağ, kendi bahçesinin mahsulü olan patlıcan, kabak, biber, erik ve kayısı gibi ürünleri temizledikten sonra kimisini ip yardımıyla asarak kurutmaya bırakıyor, kimisini sergilere bırakarak kurutuyor.

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde kışlık ürünler hazırladıklarını belirten Mustafa Uludağ, “Kahramanmaraş yöresinde zahire ayı başladı ve kuruluklar balkonlarda görülmeye başladı. Kente özgü başta patlıcan, salatalık ve biber gibi ürünler temizlendikten sonra ip yardımıyla dizilerek balkonlara asılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kışa hazırlık olarak başta tarhana olmak üzere konserve, salça ve sumak ekşisi ile pekmez de hazırlıyoruz. Yani havalar soğuduğu ve kış mevsimi geldiğinde ise bu ürünleri tüketiyoruz” dedi.